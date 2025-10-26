Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así formarán Atlético Nacional e Independiente Medellín para el clásico paisa por Liga BetPlay

Así formarán Atlético Nacional e Independiente Medellín para el clásico paisa por Liga BetPlay

Los ‘verdolagas’ serán locales en el Atanasio Girardot, donde buscarán la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Nacional vs. Medellín, por la fecha 17 de Liga BetPlay
Nacional vs. Medellín, por la fecha 17 de Liga BetPlay
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad