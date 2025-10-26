Así formarán Atlético Nacional e Independiente Medellín para el clásico paisa por Liga BetPlay

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional e Independiente Medellín medirán fuerzas en el Atanasio Girardot en una nueva edición del clásico paisa que promete grandes emociones.

Los dirigidos por Diego Arias necesitan un triunfo ante el ‘poderoso de la montaña’ para sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, mientras que el equipo de Alejandro Restrepo está obligado a ganar para no perderle pisada a Atlético Bucaramanga, líder del campeonato.

Para el duelo frente a Medellín, Arias apostó por el regreso de Alfredo Morelos, quien será titular y representará la única novedad con respecto a la última presentación del equipo, cuando derrotó 2-0 a Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Colombia.



Por su parte, Independiente Medellín presenta varias modificaciones respecto a su más reciente compromiso por liga. El ‘rojo de la montaña’ no podrá contar con Bryan León ni Léider Berrío, ambos ausentes por molestias físicas. Sin embargo, el entrenador dispondrá del regreso de Jarlan Barrera, quien será inicialista, y del delantero Francisco Fydriszewski, el atacante argentino-polaco que liderará el frente ofensivo del DIM.



Formación de Nacional

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚

Formación de Medellín

[🔴🔵] Nómina del Poderoso para el #ClásicoPaisa.

Nómina del Poderoso para el #ClásicoPaisa.