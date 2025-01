Marino Hinestroza no se pone con rodeos: ahora todo depende de Atlético Nacional

Atlético Nacional está buscando mantener la nómina con la que consiguió ser campeón de la Liga y la Copa en el fútbol colombiano, en el segundo semestre del 2024, y uno de los jugadores que más brilló fue el atacante Marino Hinestroza, quien estaba en préstamos y se vienen horas y días clave para definir su futuro.

Por supuesto, con el objetivo de defender los trofeos conseguidos en el rentado local y luchar en la Copa Libertadores, en las huestes ‘verdolagas’ quieren retener al vallecaucano, aunque no depende solo de ellos o de él.

Marino Hinestroza pertenece al Columbus Crew, de la MLS, pero Atlético Nacional no ha ejercido aún la compra de casi de 3 millones de dólares que pide el equipo norteamericano, por lo que el futuro del joven futbolista es una incógnita.

Y ante esos rumores que lo ponen afuera del equipo antioqueño, el propio atacante dejó un mensaje corto, pero concreto, a través de una transmisión que hizo en vivo en su cuenta de Instagram.

“Muchachos yo no me voy a ir jamás, en Nacional está todo, mi vida, todo, jamás me voy”, fue la clara declaración de Marino Hinestroza ante la insistencia de los hinchas ‘verdolagas’ en que se quedara y siguiera compitiendo con la camiseta del más veces campeón del fútbol colombiano.

Acá las palabras de Marino Hinestroza sobre su futuro con Nacional:

El habilidoso futbolista vallecaucano, que comenzó su carrera en el América de Cali, se consolidó rápidamente en el elenco paisa en el segundo semestre del 2024, donde jugó 22 de los 25 partidos en los que estuvo convocado, marcando además tres goles y dando dos asistencias.

Los equipos a los que le anotó Marino Hinestroza fueron Junior, en el 'todos contra todos', y en cuadrangulares dijo presente contra Independiente Santa Fe y Millonarios. Además, una de sus asistencias fue nada más y nada menos que en la final de vuelta contra el Deportes Tolima.

Durante la temporada, Marino fue protagonista por algunas polémicas o incidentes, como su cruce con los hinchas de Millonarios por su celebración, aunque luego él también señaló que había sufrido de racismo y dejar duras palabras contra la Dimayor.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali, en la Copa BetPlay 2024 Twitter Oficial de Atlético Nacional

También, tras ganar el título de la Liga BetPlay 2024-II con Atlético Nacional, dejó unas declaraciones mostrando su confianza y que se necesita ser "agrandado" o no "tener humildad" para triunfar y conseguir cosas, algo que también generó debate en el mundo del fútbol colombiano.

Pero a pesar de estas polémicas, Marino Hinestroza demostró en cancha, con la camiseta de los 'verdolagas', la calidad que tiene y lo que ha aprendido en el fútbol internacional, onde ha militado en Palmeiras, de Brasil; Pachuca, de México, y Columbus Crew, en la MLS.