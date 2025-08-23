Así se logró que Hernán Torres sea nuevo técnico de Millonarios; “fue en 5 minutos"

El experimentado Hernán Torres fue anunciado este viernes como nuevo entrenador de Millonarios, cargo en el que reemplaza a David González que fue destituido luego de perder 1-2 en casa con el Unión Magdalena y dejar al equipo en el último lugar de la liga colombiana con un punto sumado de 18 posibles.

"Muy contento y muy complacido de volver a una institución tan grande como Millonarios (...) Trabajaremos y no ahorraremos ningún esfuerzo porque las cosas cambien y por conseguir lo que todos queremos y esperamos: triunfos y éxitos", aseguró Torres, de 64 años.



Así convencieron a Hernán Torres en Millonarios

Luego de su presentación en lo que será su segunda etapa en el equipo ‘embajador’, el técnico tolimense dio una entrevista para ‘ESPN’ y allí contó con detalles cómo lograron convencerlo de ser el nuevo técnico de los azules.

“Yo estaba en mi habitación (en Estados Unidos), sonaba el celular, no contesté porque el numero no lo conocía, vi el WhatsApp y vi que decía “profe, le habla Gustavo Serpa”. Me dijo hace algunos años le dije que alguna usted tenía la oportunidad de volver”, contó de entrada Hernán Torres.

Luego de eso el máximo accionista de Millonarios le preguntó al entrenador “¿quiere estar acá?”. Luego de eso, el estratega contó que “hablamos en 5-8 minutos y nos dimos la palabra que lo íbamos a hacer”, para de esa manera cerrar su vinculación con el cuadro bogotano.

Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios. AFP

Publicidad

Por la misma línea Hernán Torres contó que el pensamiento de todos es buscar que el equipo ‘embajador’ sume nuevos títulos, desde la directiva, pasando por el cuerpo técnico y llegando a los futbolistas.

“Los dirigentes quieren que sea campeón, pero primero hay que reaccionar y siempre Millonarios tiene la meta y objetivo de ser campeón, todo el mundo lo sabe en Colombia”, explicó.



La advertencia de Faustino Asprilla a Hernán Torres, nuevo DT de Millonarios

El exjugador colombiano y quien es panelista en ESPN decidió darle un consejo al técnico tolimense, para que pueda sacar adelante su proyecto con los ‘embajadores’.

Publicidad

“Si usted no le hace gastar platica a estos dirigentes de Millonarios, comprando jugadores, tiene el mismo final del técnico que se acabó de ir. Le estoy diciendo, eso a punta de jugadores libres, el único que consigue libres buenos es el Real Madrid. Compre jugadores buenos”, fue la dura advertencia del popular ‘Tino’.

#ESPNF90Colombia



"Si usted no les hace gastar platica a los dirigentes va a terminar como el DT anterior"



El CONTUNDENTE mensaje de @TinoasprillaH a Hernán Torres, nuevo DT de Millonarios



▶️ No te pierdas F90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Tkpkw5eWDB — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 23, 2025

Hernán Torres le respondió de la siguiente manera: “En este momento actual que ya se cerraron inscripciones, vamos a ver cuántos cupos tiene Millonarios para libres, debemos defendernos con lo que hay ahorita. En enero se deberá restructurar depende de las evaluaciones y el rendimiento del equipo”.



Hernán Torres y su regreso a Millonarios, donde ya fue campeón

El estratega tendrá así su segunda etapa al frente del club capitalino, que dirigió entre 2012 y 2013.

En el Torneo Finalización de 2012, Torres ganó la liga colombiana y rompió así una sequía de 24 años sin ganar ese campeonato.

El nuevo entrenador del club capitalino ha dirigido también a los equipos colombianos Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América y Atlético Bucaramanga, así como al Alajuelense costarricense, al Melgar peruano y al Emelec ecuatoriano.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Nos acompaña Hernán Torres, nuevo DT de Millonarios



"Serpa me llamó y en 5 minutos cuadramos todo"



▶️ No te pierdas F90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/iRhVpPJSOY — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 23, 2025

Publicidad

En su palmarés cuenta con los títulos de la Segunda División colombiana, conseguido con el América en 2016; del Torneo Clausura de Perú, obtenido con Melgar en 2018, y de la liga y la superliga de su país en 2021 y 2022, respectivamente, que levantó con el Deportes Tolima.

"Hoy, su camino y el de Millonarios se cruzan de nuevo, con la ilusión intacta y el compromiso de seguir escribiendo capítulos de gloria en nuestra historia", agregó su nuevo equipo en un comunicado.