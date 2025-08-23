¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 1?

Egan Bernal quiere su tercer título de gran vuelta y así completarlas todas. Recordemos que, en su palmarés, ya tiene el Tour de Francia, cuando se coronó campeón en 2019, y también el Giro de Italia, logrado en 2021. Sin embargo, la ronda ibérica le ha sido esquiva en dos ocasiones, cuando finalizó de sexto en la edición del 2021, y fue puesto 55 en la temporada 2023.

Ahora, en el 2025, fue elegido por el INEOS Grenadiers como su líder para luchar por el título. Para ello, armaron el siguiente equipo: Magnus Sheffield, Filippo Ganna, Bob Jungels, Michał Kwiatkowski, Victor Langellotti, Brandon Rivera y Ben Turner. Y es que son varios los 'capos' que tienen serias aspiraciones de subirse a lo más alto del podio, el próximo 14 de septiembre.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) y Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) son tan solo algunos de los favoritos. Razón por la que Egan Bernal estuvo atento, no negó ni una gota de sudor y se mantuvo a rueda de cada uno de ellos a lo largo de la primera jornada.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, está en la Vuelta a España 2025 Twitter del INEOS Grenadiers

Este sábado 23 de agosto, la etapa 1 contó con 186,7 kilómetros de recorrido en total, entre Torino-Reggia di Venaria y Novara. Allí, se enfrentaron a un esprint intermedio y tan solo un puerto de montaña, que fue La Serra, a la altura del kilómetro 70 y que contó con una extensión de 6,5 kilómetros y al 5,2% (tercera categoría). Por eso, el final fue para los embaladores.

Publicidad

El ganador fue Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), con un tiempo de 4h 09' 12'', convirtiéndose en el primer portador de la camiseta roja de líder. Egan Bernal no desentonó, se hizo a un lado en el esprint final, llegó junto al grupo y eso le permitió cruzar la meta en el puesto 132, mientras que en la clasificación general aparece en la posición 134, a 10'' de la parte alta.