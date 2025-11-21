Mateus Uribe, feliz por su momento en Nacional: "Me cogió en muy buen nivel en las finales"

Un gol de Mateus Uribe le permitió a Atlético Nacional quedarse con los tres puntos contra América, en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. Su tanto al minuto 76 desató la euforia en los hinchas 'verdolagas' presentes en el Atanasio Girardot.

El volante se mostró feliz por su anotación, de contribuirle al equipo y más en estas instancias definitivas. Recordó los días de sus lesiones y la manera en que sus compañeros lo ayudaron para retornar a su nivel.

Mateus Uribe marcó el gol del triunfo de Nacional sobre América. Colprensa

"Me siento muy contento por el momento, por lo que se viene haciendo. La verdad que el equipo está muy bien, el equipo te ayuda a salir de esos momentos o de esos baches, que en realidad para mí, no fue un bache, sino que son momentos de lesiones que todos los jugadores tienen. Por fortuna, como lo he dicho todo este tiempo, me cogió en muy buen nivel las finales; eso es lo más importante y el equipo me ha ayudado mucho para estar en este momento que estoy", inició diciendo Uribe en su charla con los medios de comunicación en zona mixta.



Mateus habló del apoyo mutuo con Jorman Campuzano en la medular, y que eso le ha permitido sentirse más libre a la hora de irse al frente y atacar.

"He tenido esa fortuna de poder marcar, la verdad que rescatar el trabajo que ha hecho el equipo, en ese orden de ideas, en el trabajo que venimos haciendo y con 'Campu' al lado me puedo soltar mucho más y apoyar en esa parte ofensiva, y bueno, por fortuna se ha logrado marcar y se han sacado los resultados", precisó.

Por otro lado, el volante con proceso en la Selección Colombia se refirió a su oponente en la próxima jornada, Independiente Medellín, que perdió en su debut en los cuadrangulares con Junior en Barranquilla.

"Sabemos que va a ser un partido complicado, Medellín es un gran equipo, está haciendo las cosas muy bien; juega muy bien, tienen transiciones y jugadores de mucha velocidad, esperemos nosotros estar a la altura, preparar el partido de la mejor manera, tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, y obviamente, lo que hace siempre Nacional: buscar, tratar de salir a buscar los tres puntos", concluyó Mateus Uribe.