Inesperada defensa para Richard Ríos en Benfica: "Hay que darle tiempo, es un jugador increíble"

Richard Ríos ha despertado todo tipo de sensaciones entre los hinchas del Benfica desde su arribo esta temporada procedente del fútbol brasileño. El volante colombiano no termina de convencer en su rendimiento, aunque José Mourinho, DT de las 'águilas', no ha dudado en respaldarlo y brindarle total confianza.

En las últimas horas, el exfutbolista del Palmeiras recibió un inesperado voto de confianza; un espaldarazo, lo defendieron. Dicho personaje sostuvo que "hay que darle tiempo" para que demuestre todo su nivel con los 'encarnados'; sabe que es un gran futbolista.

Richard Ríos en acción de juego contra el Benfica frente al Vitória de Guimarães. X de @SLBenfica

"En realidad, no se puede crucificar a nadie, ni yo lo hago. Me gusta que José Mourinho esté al mando, pero no se pueden esperar milagros. Por ejemplo, hay que darle tiempo a Richard Ríos. Viví en Brasil y vi muchos de sus partidos y es un jugador increíble, pero hay que tener en cuenta que tiene 43 partidos más que todos los demás", esas fueron las palabras de José Condessa, actor portugués y fanático del Benfica en declaraciones con el medio 'A Bola'.



Condessa no dudó en elogiar las cualidades técnicas y tácticas del deportista de la Selección Colombia, destacando su buena pegada de media distancia. Y es que Ríos ha sido resistido entre algunos fanáticos del Benfica, teniendo en cuenta el dinero que pagaron por él: 27 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia del club portugués.

"Por ejemplo, mi padre me cuenta que había un jugador llamado Isaías que recibía el balón, disparaba desde lejos y marcaba muchos goles así. Creo que Ríos puede ser ese tipo de futbolista, tiene esa capacidad", agregó el reconocido actor lusitano.

Richard Ríos hizo parte de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble jornada FIFA de noviembre, misma en la que la 'tricolor' derrotó 2-1 a Nueva Zelanda y 3-0 a Australia en partidos de fogueo disputados en Estados Unidos. En el primero, el volante del Benfica no fue jugó, mientras que contra los 'socceroos' salió desde el 'vamos'.



¿Cómo va el Benfica en la Liga de Portugal?

Los dirigidos por José Mourinho suman 25 puntos en la Primeira Liga luego de once jornadas disputadas. El Porto lidera la clasificación general con 31 unidades, seguido del Sporting Lisboa con 28 enteros.

Este viernes tienen pactado un partido por la cuarta ronda de la Copa de Portugal contra Atlético Clube de Portugal, en condición de visitante. Aún se desconoce si Ríos sumará minutos.