Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia pero con eso sacó diferencia en el arranque de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de nov, 2025
Nacional vs. América, por los cuadrangulares de la Liga Betplay
