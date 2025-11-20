Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

La Liga BetPlay 2025-II tuvo su primera fecha de cuadrangulares finales entre martes y jueves, pero el partido más atractivo y el que cerró esta vibrante jornada fue el de Atlético Nacional contra América de Cali, que terminó en triunfo 1-0 para los 'verdolagas' en el estadio Atanasio Girardot, con anotación de Matheus Uribe.

Con eso, el vibrante Grupo A de esta ronda final del fútbol colombiano tiene a Junior y a Nacional con los mismos tres puntos y con la misma diferencia de gol de +1.

Cabe recordar que los barranquilleros derrotaron también por la mínima 1-0 a Independiente Medellín, en la noche de jueves en el estadio Metropolitano, con un tanto de Didier Moreno.

Mientras tanto en el grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II está el mismo escenario, con Tolima y Bucaramanga ganándole 1-0 a Fortaleza y Santa Fe, respectivamente, pero con los 'pijaos' confirmados como líderes ya que tienen el 'punto invisible'.



Tabla de posiciones de cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II, tras Nacional 1-0 América:

Grupo A

Club PJ G E P GF GC DG Pts Junior 1 1 0 0 1 0 +1 3 Atlético Nacional 1 1 0 0 1 0 +1 3 América 1 0 0 1 0 1 -1 0 Medellín 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

Club PJ G E P GF GC DG Pts Tolima 1 1 0 0 1 0 +1 3 Bucaramanga 1 1 0 0 1 0 +1 3 Fortaleza 1 0 0 1 0 1 -1 0 Santa Fe 1 0 0 1 0 1 -1 0

Así se jugará la fecha 2 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II

Grupo A



Domingo 23 de noviembre

Medellín vs Nacional

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

América vs Junior

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Grupo B

Sábado 22 de noviembre

Santa Fe vs Fortaleza

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Tolima vs Bucaramanga

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro