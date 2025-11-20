Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

Publicidad
La Liga BetPlay 2025-II tuvo su primera fecha de cuadrangulares finales entre martes y jueves, pero el partido más atractivo y el que cerró esta vibrante jornada fue el de Atlético Nacional contra América de Cali, que terminó en triunfo 1-0 para los 'verdolagas' en el estadio Atanasio Girardot, con anotación de Matheus Uribe.
Con eso, el vibrante Grupo A de esta ronda final del fútbol colombiano tiene a Junior y a Nacional con los mismos tres puntos y con la misma diferencia de gol de +1.
Cabe recordar que los barranquilleros derrotaron también por la mínima 1-0 a Independiente Medellín, en la noche de jueves en el estadio Metropolitano, con un tanto de Didier Moreno.
Mientras tanto en el grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II está el mismo escenario, con Tolima y Bucaramanga ganándole 1-0 a Fortaleza y Santa Fe, respectivamente, pero con los 'pijaos' confirmados como líderes ya que tienen el 'punto invisible'.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Junior
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|Atlético Nacional
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|América
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Medellín
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Tolima
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|Bucaramanga
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|Fortaleza
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Santa Fe
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Grupo A
Domingo 23 de noviembre
Medellín vs Nacional
Hora: 5:45 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
América vs Junior
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Grupo B
Sábado 22 de noviembre
Santa Fe vs Fortaleza
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: El Campín
Tolima vs Bucaramanga
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro