Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín aprovechó el jugador de más, ganó 1-3 de visitante y agudizó la crisis del Cali

Medellín aprovechó el jugador de más, ganó 1-3 de visitante y agudizó la crisis del Cali

Con goles de Francisco Fydriszewski, Baldomero Perlaza y Luis Sandoval, Medellín logró su sexta victoria consecutiva en Liga, mientras que el 'azucarero' la pasa mal.

Deportivo Cali perdió con Independiente Medellín, por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 11:09 p. m.