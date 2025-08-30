Medellín aprovechó el jugador de más, ganó 1-3 de visitante y agudizó la crisis del Cali

Independiente Medellín no para de ganar en la Liga BetPlay II-2025. Este sábado 30 de agosto, se impuso por 1-3 sobre Deportivo Cali, en el estadio Palmaseca, en el partido más atractivo de la fecha 9. Allí, los autores de los goles fueron Baldomero Perlaza, Francisco Fydriszewski y Luis Sandoval, mientras que Avilés Hurtado descontó.

Ahora, no se puede dejar de lado lo ocurrido en la previa del compromiso. Infortunadamente, mientras que se realizaba la caravana del club 'azucarero', el bus en el que se desplazaba el equipo caleño atropelló a un hincha, quien falleció. Eso retrasó el inicio del encuentro, unos minutos, y, de hecho, el Cali llegó en el bus de Medellín.



Ficha técnica de Deportivo Cali vs. Independiente Medellín, por Liga BetPlay II-2025

Alineaciones titulares

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Joaquín Varela, Julián Quiñones, Guzmán Corujo; Rafael Bustamante, Yeison Gordillo; Andrey Estupiñán, Johan Martínez, Fabián Castillo; y Avilés Hurtado. D.T.: Alberto Gamero.

Independiente Medellín: Eder Chaux; José Ortiz, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Francisco Fydriszewski y Brayan León. D.T.: Alejandro Restrepo.



Suplentes

Deportivo Cali: Felipe Aguilar, Andrés Correa, Fernando Mimbacas, Matías Orozco, Cristian Graciano, Juan José Montoya, Ronald Rodallega, Jhon Aponza y Marco Espíndola.

Independiente Medellín: Jhon Palacios, Ménder García, Luis Sandoval, Jaime Alvarado, Alexis Serna, Léider Berrío, Jáder Valencia, Iker Blanco y Juan David Arizala.



Cambios

Deportivo Cali: Felipe Aguilar por Julián Quiñones; Cristian Graciano por Andrey Estupiñán; Matías Orozco por Rafael Bustamante; Andrés Correa por Guzmán Corujo; Fernando Mimbacas por Johan Martínez.

Independiente Medellín: Mender García por Jarlan Barrera; Jhon Palacios por Fainer Torijano; Luis Sandoval por Brayan León; Jaime Alvarado por Halam Loboa; Alexis Serna por Francisco Fydriszewski.



Goles

Baldomero Perlaza, Francisco Fydriszewski y Luis Sandoval.

Deportivo Cali: Avilés Hurtado.

Independiente Medellín: Baldomero Perlaza, Francisco Fydriszewski y Luis Sandoval.



Amonestados

Deportivo Cali: Andrey Estupiñán y Felipe Aguilar.

Independiente Medellín: Brayan León, Francisco Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz, Halam Loboa, Francisco Fydriszewski y Jhon Palacios.



Expulsados

Deportivo Cali: Fabián Castillo.

Independiente Medellín: no registra.



Tabla de posiciones

Deportivo Cali: suma 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, ubicándose de 12 en la tabla.

Independiente Medellín: aparece en la segunda plaza, sumando 19 unidades, tras seis triunfos, una igualdad y dos caídas.