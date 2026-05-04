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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Liga BetPlay definió la programación de cuartos de final; días, horas y dónde ver EN VIVO en TV

Liga BetPlay definió la programación de cuartos de final; días, horas y dónde ver EN VIVO en TV

Este lunes la Dimayor dio a conocer la programación, con fechas, horas y estadios de los partidos de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano. Comienzan el sábado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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América vs Santa Fe
América vs Santa Fe - Fotos:
Colprensa

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