Liga BetPlay definió la programación de cuartos de final; días, horas y dónde ver EN VIVO en TV

La recta final de la Liga BetPlay 2026-I comenzará este sábado 9 de mayo con los primeros partidos de ida de los cuartos de final del fútbol colombiano, luego de que Dimayor oficializara la programación de esta ronda del campeonato de nuestro país.

Los 'cuartos' irán hasta el próximo miércoles 13 de mayo, día en el que se conocerán los nombres de los últimos semifinalistas, recordando que para este semestre no hubo los acostumbrados cuadrangulares, sino playoffs, por la realización del Mundial 2026.



Programación cuartos de final Liga BetPlay 2026-I, fecha, hora y TV EN VIVO:

-Partidos de ida-

Sábado 9 de mayo

Internacional de Bogotá vs Nacional

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: por definir

Atlético Nacional se enfrenta a Internacional de Bogotá en los cuartos de final. Colprensa

Tolima vs Pasto

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



América de Cali vs Santa Fe

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

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Domingo 10 de mayo

Once Caldas vs Junior

Estadio: Palogrande

Hora: 6:10 p.m.

-Partidos de vuelta-

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Martes 12 de mayo

Nacional vs Internacional de Bogotá

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Santa Fe vs América

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: El Campín

América se enfrenta a Santa Fe en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. X de @AmericadeCali

Miércoles 13 de mayo

Pasto vs Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Junior vs Once Caldas

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

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El cruce más atractivo de los cuartos de final es el de América de Cali e Independiente Santa Fe, que comenzará en el estadio Pascual Guerrero y cerrarán en Bogotá en el Nemesio Camacho El Campín.

Voces de los protagonistas

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Hugo Rodallega: "Los que clasificaron hicieron méritos para estar ahí, las llaves están muy parejas, es un mata a mata y hay que intentar equivocarse lo menos posible. América es un gran rival, con gran historia, muy buenos jugadores, un técnico que intenta ayudarles y jugar vistoso, por algo terminaron muy bien en la Liga. Es una llave muy pareja, están mirando nuestras virtudes y no va a ser fácil".

David González: "En América hay que pelear por ese objetivo, eso es lo que vamos a buscar. Ya estamos pensando en comenzar bien, en sacar diferencia importante en el partido en Cali. Estamos pendientes del tema de Yeison Guzmán, quien salió con un golpe en la rodilla".

Cabe recordar que el ganador entre la serie de Atlético Nacional e Internacional de Bogotá se medirá al vencedor de Pasto vs Tolima, en semifinales. Por el otro lado, el que triunfe de Junior vs. Once Caldas se enfrentará al que pase entre Santa Fe y América de Cali.