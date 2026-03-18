"En Nacional dijeron que iban a jugar a la europea, pero eso no se ha visto, no se sabe qué quieren"

Este miércoles aún siguen los ecos después de la goleada 3-0 de Millonarios sobre Nacional, en la cancha de El Campín y en duelo correspondiente a la fecha doce de la Liga Betplay I 2026. Aunque los 'verdolagas' marchan en el liderato de la tabla, con 24 puntos; las críticas no han faltado por la mala presentación en Bogotá.

A eso, hay que sumarle que hace un par de semanas los albiazules también eliminaron a los de Diego Arias de la Copa Sudamericana 2026, hecho que representó un golpe fuerte para la institución.

Y en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se dedicó un amplio espacio para analizar lo que pasa en el tradicional cuadro antioqueño. Así, el que tomó la palabra fue Norberto Peluffo.

El 'Mono' comentó que "este Nacional no se sabe a qué juega, no hay una idea clara en Nacional. Todo el mundo habla de buenos jugadores, pero solamente le ganan partidos a los Alianza, a los Fortaleza y a otros; pero de ahí a que la propuesta sea clara, no me parece. Lo que pasa es que se ganan títulos y eso tapa. Ya como en el fútbol, el juego no importa, pues no pasa nada. El día que pierden dicen que Arias se tiene que ir y eso sucede hoy en día".



El otrora entrenador en el fútbol colombiano siguió y aseguró que "hay que ver que tomen una decisión en Nacional y que se la juegues. Hoy son 20 o 30 personas trabajando con el cuerpo técnico, pero reitero que no se sabe qué es lo que quieren allá. Otra cosa, Nacional con Juárez (Efraín) no es que fuera brillante, se metía atrás y pasaba rápido. Lo que le gusta a la gente no era".

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Peluffo terminó su intervención evocando algunas palabras de los directivos del verde. "Se acuerdan que el director deportivo (Gustavo Fermani) dijo que Nacional iba a jugar a la europea, pero cada vez que veo al equipo, digo dónde tienen lo europeo. Creo que hasta ahora no han podido", finalizó.

Hay que recordar que después del partido en Bogotá, el entrenador Diego Arias no habló de marcharse del club y tampoco se han manifestado los dirigentes.

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