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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Nacional dijeron que iban a jugar a la europea, pero eso no se ha visto, no se sabe qué quieren"

"En Nacional dijeron que iban a jugar a la europea, pero eso no se ha visto, no se sabe qué quieren"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', le dieron una mirada a este Nacional, que perdió jugando mal con Millonarios por un 3-0 en El Campín. Críticas a directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Atlético Nacional perdió en su visita a Millonarios por Liga BetPlay I-2026.
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Colprensa

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