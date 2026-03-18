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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional huele a crisis; filtraron los nombres de los jugadores que se irían

Atlético Nacional huele a crisis; filtraron los nombres de los jugadores que se irían

Con David Ospina a la cabeza, dieron a conocer los otros cinco futbolistas que no continuarían en Atlético Nacional por motivos de "edad, rendimiento y dinero".

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Atlético Nacional perdió con Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026
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