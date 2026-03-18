Atlético Nacional huele a crisis; filtraron los nombres de los jugadores que se irían

Atlético Nacional no encuentra su rumbo. A pesar de haber sido campeón de la Liga BetPlay II-2024, la Copa 2025 y la Superliga 2025, la deuda está a nivel internacional, donde dejó de ser protagonista. No es casualidad que desde la salida de Reinaldo Rueda, con quien ganó la Copa Libertadores en 2016, haya tenido 15 entrenadores con el fin de encontrar una solución.

Juan Manuel Lillo, Jorge Almirón, Hernán Darío Herrera, Paulo Autuori, Alejandro Restrepo, Juan Carlos Osorio, Luis Pompilio Páez, Alexandre Guimarães, Pedro Sarmiento, William Amaral, John Jairo Bodmer, Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias son quienes han pasado por el banquillo 'verdolaga'. Sin embargo, no es la única área que ha sufrido cambios.

Juan Carlos de La Cuesta fue el presidente de Atlético Nacional, desde 2010 hasta 2017, desde entonces quienes ocuparon ese puesto fueron Andrés Botero Phillipsbourne, Juan David Pérez, Emilio Gutiérrez Gómez, Mauricio Navarro y Sebastián Arango Botero. Cada uno de ellos ha sido blanco de críticas y señalamientos por parte de los aficionados del club antioqueño.

Esta serie de cambios y poca continuidad son una muestra clara de que el 'verde paisa' no atraviesa por su mejor momento desde lo institucional y eso ha impactado en lo deportivo. En el 2026, el objetivo era la Copa Sudamericana, pero quedó eliminado a manos de Millonarios, que lo derrotó 1-3 en el estadio Atanasio Girardot, por la primera ronda, y desató la crisis.



Como si fuera poco, por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026, el 'embajador' le repitió la dosis y lo goléo 3-0, en El Campín, de Bogotá. Razón por la que tomarían medidas y así lo reveló Javier Hernández Bonnet, en el programa 'Jugada Maestra', de DITU. "Ahorita, están preparando una lista de transferibles por temas de edad, rendimiento y dinero", afirmó de entrada.

Formación de Atlético Nacional Colprensa

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"La lista la encabeza David Ospina, seguido de Andrés Felipe Román. Los otros son Edwin Cardona, Marlos Moreno, Juan Manuel Zapata y, por último, Simón García. Este defensa central llama la atención porque viene de hacer un buen Mundial Sub-20", contó el director general de Gol Caracol, quien también dio información sobre los refuerzos que están buscando.

"Me dicen que quieren un arquero, lateral izquierdo, lateral derecho, un mediocampista, un extremo por izquierda y otro por la derecha. Eso es lo que Atlético Nacional tiene en carpeta. Ahora, hago una aclaración, Simón García iría a préstamo para que se termine de formar y después vuelva a ver qué. Y lo otro claro es que desde hace rato buscan técnico", sentenció.



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