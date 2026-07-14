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Mercado de fichajes de Liga BetPlay 2026-II: Millonarios, Santa Fe, Nacional, son noticia

A pocos días del inicio de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, los equipos del rentado local se mueven en la búsqueda de reforzarse de la mejor manera, con jugadores de calidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Fútbol colombiano: 2 estadios de fútbol se desplomaron en Colombia.jpg
Imagen de referencia del fútbol colombiano
Foto: Dimayor.

El próximo viernes 24 de julio arrancarán las emociones de la Liga BetPlay 2026-II y los equipos a pocos días del inicio del campeonato del fútbol colombiano, han estado moviéndose en el mercado de fichajes, con algunas noticias recientes relacionadas a elencos importantes como Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe, y muchos más.

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De hecho, los azules siguen consiguiendo nuevas fichas para este segundo semestre, y en Bogotá ya se encuentra Jhomier Guerrero, lateral que viene de ser campeón con el Junior de Barranquilla. Sumado están las nuevas caras de Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, James Aguirre, Javier Burrai y el regreso del habilidoso Daniel Ruiz.

Del lado de Santa Fe, el equipo rojo de Bogotá anunció este lunes la contratación del colombiano Kevin Balanta, quien venía actuando en Santos Laguna de México. Será usado en la zona defensiva, por la dura lesión de Juan Sebastián Quintero. Se confirmaron las salidas de Jersson González, al fútbol ruso; de Edwin Mosquera a la U Central de Venezuela y de Yeycar Perlaza, que regresó a Nacional.

Por su parte, Atlético Nacional, según medios antioqueños, se ha interesado en Duván Vergara, aunque la operación con Racing no sería fácil. Además, en las próximas horas se confirmaría el regreso de Franco Armani.

En Cali buscan a Marino Hinestroza, al parecer el jugador quiere volver a Colombia; sin embargo toca entrar a negocio con Vasco da Gama.

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El vigente campeón de la Liga BetPlay 2026-II viene de contratar al defensor Pablo Ortíz y le quitó al DIM al goleador polaco Francisco Fydriszewski, quien será una nueva cara importante en la ofensiva de Alfredo Arias.

Según Julián Capera, periodista de Gol Caracol, el mediocampista Víctor Cantillo será refuerzo del Atlético Bucaramanga. Otro experimentado que vuelve al fútbol colombiano, será Yorleys Mena, quien será refuerzo de Llaneros FC.

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Águilas Doradas es otro de los clubes que se ha movido en las últimas horas, presentando a Iván Rojas y al ecuatoriano Jhon Ontaneda.

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