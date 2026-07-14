Mercado de fichajes de Liga BetPlay 2026-II: Millonarios, Santa Fe, Nacional, son noticia

El próximo viernes 24 de julio arrancarán las emociones de la Liga BetPlay 2026-II y los equipos a pocos días del inicio del campeonato del fútbol colombiano, han estado moviéndose en el mercado de fichajes, con algunas noticias recientes relacionadas a elencos importantes como Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe, y muchos más.

De hecho, los azules siguen consiguiendo nuevas fichas para este segundo semestre, y en Bogotá ya se encuentra Jhomier Guerrero, lateral que viene de ser campeón con el Junior de Barranquilla. Sumado están las nuevas caras de Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, James Aguirre, Javier Burrai y el regreso del habilidoso Daniel Ruiz.

Jhomier Guerrero al llegar a Bogotá. Su paso por Junior y la llegada a @MillosFCoficial



🎥 Carlos Pérez del programa Todos Juegan. #CamerinoDeportes pic.twitter.com/I5LUxuYLie — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) July 14, 2026

Del lado de Santa Fe, el equipo rojo de Bogotá anunció este lunes la contratación del colombiano Kevin Balanta, quien venía actuando en Santos Laguna de México. Será usado en la zona defensiva, por la dura lesión de Juan Sebastián Quintero. Se confirmaron las salidas de Jersson González, al fútbol ruso; de Edwin Mosquera a la U Central de Venezuela y de Yeycar Perlaza, que regresó a Nacional.

¡Kevin Balanta se une a la defensa de El Primer Campeón 🇮🇩 para la temporada 2026-II ⚽️!



El jugador llega procedente del Club Santos Laguna de México 🇲🇽



¡Bienvenido al León 🦁! pic.twitter.com/3fYCw9ebuS — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 15, 2026

Por su parte, Atlético Nacional, según medios antioqueños, se ha interesado en Duván Vergara, aunque la operación con Racing no sería fácil. Además, en las próximas horas se confirmaría el regreso de Franco Armani.



En Cali buscan a Marino Hinestroza, al parecer el jugador quiere volver a Colombia; sin embargo toca entrar a negocio con Vasco da Gama.

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El vigente campeón de la Liga BetPlay 2026-II viene de contratar al defensor Pablo Ortíz y le quitó al DIM al goleador polaco Francisco Fydriszewski, quien será una nueva cara importante en la ofensiva de Alfredo Arias.

Según Julián Capera, periodista de Gol Caracol, el mediocampista Víctor Cantillo será refuerzo del Atlético Bucaramanga. Otro experimentado que vuelve al fútbol colombiano, será Yorleys Mena, quien será refuerzo de Llaneros FC.

🚨🤝 Exclusiva: Principio de acuerdo entre Atlético Bucaramanga y el mediocampista Victor Cantillo.



El jugador es esperado mañana en la ciudad para presentar exámenes médicos y firmar hasta junio de 2027. pic.twitter.com/xf5WVWQ9jM — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 14, 2026

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Águilas Doradas es otro de los clubes que se ha movido en las últimas horas, presentando a Iván Rojas y al ecuatoriano Jhon Ontaneda.