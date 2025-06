"Mi rivalidad con Falcao García no mancha la buena amistad que tenemos desde hace años"

Falcao García no ha podido cumplir su sueño de coronarse campeón con Millonarios. Y es que, tanto en la Liga BetPlay II-2024 como en el primer semestre de 2025, dijo 'adiós' en cuadrangulares. Justamente, en la Liga I-2025, Independiente Santa Fe eliminó al 'embajador', tras imponerse por 2-1, en la fecha 6 con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo; y quien descontó fue 'el Tigre'.

De esa manera, el 'león' se impuso en su grupo y avanzó a la final, donde enfrenta a Medellín en busca del anhelado título. Ambos clubes ya jugaron el encuentro de ida, el cual quedó empatado 0-0, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ahora, el ganador de la estrella se conocerá el próximo domingo 29 de junio, en el Atanasio Girardot, cuando ruede la pelota a las 6:00 p.m.

Sin embargo, 'Hugol' no se olvida de su amigo, Radamel Falcao García. En entrevista con el programa 'ESPN F90', afirmó que "somos amigos desde hace muchos años, y la rivalidad que tenemos en la actualidad no mancha esa buena amistad que tenemos". Pero no fue lo único y dio a conocer su pensamiento sobre la derrota de Millonarios y lo que espera para el nacido en Santa Marta.

Falcao García, referente de Millonarios, previo a un partido de la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Millonarios

"No se lo dije directamente, pero sí lo mencioné en una entrevista, y es que estoy seguro de que va a seguir insistiendo. No es un tipo que se rinda, que se de por vencido. Falcao es un 'Tigre' como bien lo dice su apodo, es un hombre que siempre guerrea. Por eso, ha conseguido lo que ha conseguido a lo largo de toda su carrera, tan llena de éxitos", añadió el delantero de Santa Fe.

Publicidad

Para finalizar, el atacante del conjunto 'cardenal' llenó de ilusión a la hinchada del 'azul capitalino', con un mensaje que hace pensar que su colega no va a bajar los brazos. "No fue casualidad que, en algún momento, fuera el mejor nueve del mundo. Es un luchador y estoy seguro de que, si se arregla su situación con Millonarios, va a continuar y va a pelear por ese título", sentenció.