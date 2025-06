Falcao García dijo que los arbitrajes perjudicaron a Millonarios; ¿qué tan cierto es esto?

Santa Fe venció 2-1 a Millonarios el jueves pasado en El Campín y de esa manera aseguró su paso a la final de la Liga Betplay I 2025 del fútbol colombiano frente a Independiente Medellín.

Como un juego clásico, después del juego no faltaron las polémicas que se encendieron con las declaraciones de David González y Falcao García, técnico y principal figura de los 'embajadores', quienes criticaron el arbitraje de Andrés Rojas y aseguraron que siempre les pitaron en contra, especialmente en los cuadrangulares.

Ante esto, en Gol Caracol consultamos las opiniones de tres reconocidos exárbitros de nuestro país y que ahora están en el plano de analistas. Acá sus conceptos.

José Borda

"A Millonarios, por ejemplo, le debieron expulsar a Llinás en el primer clásico"

"No es cierto que a Millonarios lo hayan afectado los árbitros o los arbitrajes en el torneo. Los árbitros se equivocan con todos los equipos a favor y en contra, eso ha sido una constante en el torneo y en los cuadrangulares, para poner un ejemplo, a Millonarios debieron expulsarle a a (Andrés) Llinas, debieron expulsarle a Falcao, pero los árbitros equivocados no lo hicieron. Entonces decir que solamente las decisiones afectaron a un equipo, no, no sería cierto, no sería verdad. Los árbitros en unas oportunidades se equivocan a favor y, en otras, en contra y aquí en este caso hubo errores con todos los equipos".

Wilmer Barahona

"Lo de Falcao y González se da en un momento de dolor por no clasificar"

"En algunas cosas tienen razón González y Falcao. El árbitro Andrés Rojas en algunas situaciones dejó de sancionar faltas a favor de Millonarios. Esas faltas que son, y como él lo dice, como que sí, como que no. Entonces, era falta y a favor de Millonarios, no las sancionaba. Las que eran a favor de Santa Fe, la sancionaba. Eso es verdad. Pero eso sucede en los partidos. Y para nadie un secreto que todos los equipos en algún momento dado son beneficiados por una decisión del árbitro y todos los equipos en un momento dado son perjudicados por el árbitro. Entonces creo que son situaciones de la derrota, del dolor de no clasificar y hasta ahí".

Albert Duarte

"Andrés Rojas tuvo un arbitraje a la altura del clásico Millonarios vs. Santa Fe"

"Yo considero que el arbitraje en estos cuadrangulares ha sido bueno, en términos generales, se ha dado un buen nivel arbitral, no fue la excepción en el partido de Santa Fe vs. Millonarios con Andrés Rojas, que me parece que fue un arbitraje a la altura del compromiso. Durante el torneo, pues todos los equipos se han quejado, de alguna u otra manera se han visto perjudicados en algún momento por un arbitraje regular o un arbitraje que no estuvo a la altura. Pero se han visto un buen arbitraje, sin grandes polémicas, las decisiones han sido acertadas y me parece que lo que sale a decir Falcao, para el caballero que es, es en el calor tras el partido, recién eliminados. Pero creo que el arbitraje como tal, no influyó por lo menos en la eliminación de Millonarios".

