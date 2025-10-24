Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A exjugador de Millonarios lo dejaron sano en su propia casa; sufrió robo de 650 millones de pesos

A exjugador de Millonarios lo dejaron sano en su propia casa; sufrió robo de 650 millones de pesos

Fue goleador con Millonarios, es el gerente deportivo de un club y ahora fue víctima de un millonario hurto. Relojes, joyas y dinero, entre las perdidas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores de Millonarios.
Jugadores de Millonarios.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad