A exjugador de Millonarios lo dejaron sano en su propia casa; sufrió robo de 650 millones de pesos

En las últimas horas, un exjugador de Millonarios reveló a través de una entrevista que sufrió un robo en su propia casa. Tardó dos horas en darse cuento del hecho que deja unas perdidas de más de 650 millones de pesos. Se trata de Fernando Uribe, exdelantero muy recordado en el conjunto embajador y que en la actualidad se desempeña como gerente deportivo del conjunto 'matecaña'.

"La caja fuerte del exfutbolista fue violentada, y de su interior fueron sustraídos relojes de lujo de marcas como Lamborghini y Rolex, joyas de oro y dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos colombianos”, contaron en 'Caracol Radio'.

Como era de esperarse, muchos se preguntaban de cuánto fue el hurto y la cifra generó alarma. "El valor total del robo asciende a más de 650 millones de pesos colombianos", agregaron.

Por último, contaron que el suceso ocurrió en medio de llamativa calta, puesto que su residencia no tiene señales de alteraciones. “Lo llamativo del caso es que no se encontraron señales de fuerza en las puertas o ventanas del inmueble. Según versiones conocidas, Uribe llegó a su residencia y tardó más de dos horas en notar que su caja fuerte había sido abierta, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si se trató de un hurto selectivo”, concluyeron.



Fernando Uribe, delantero de Millonarios @MillosFCOficial

Publicidad

Los números de Fernando Uribe como futbolista

Con 160 goles en 441 partidos de liga, además de 41 tantos en copas nacionales y 31 en torneos internacionales, para un total de 202 goles en 522 encuentros oficiales. Su promedio general de 0,39 goles por partido demuestra su capacidad para mantener un nivel competitivo en diversos clubes y ligas.

Uribe inició su carrera en Atlético Huila y pasó por equipos como Girardot FC, Cortuluá y Once Caldas, donde logró su primer gran título: el Torneo Finalización 2010. Su paso por Atlético Nacional marcó una etapa dorada con múltiples títulos: la Superliga y la Copa Colombia de 2012, el Torneo Apertura y la Copa Colombia de 2013, además del Torneo Finalización 2013 y el Apertura 2014. Posteriormente, brilló en Millonarios, donde fue goleador constante y campeón del Torneo Apertura 2023, consolidando su importancia en el fútbol colombiano.

Publicidad

En el exterior, jugó para Chievo Verona (Italia), Deportivo Toluca (México), Flamengo y Santos (Brasil), alcanzando con el club carioca uno de sus logros más relevantes: el Brasileirao 2019 y la Copa Libertadores 2019. Además, en ese mismo año conquistó los títulos regionales del Campeonato Carioca y la Taça Río.

A nivel internacional, también fue campeón con la Selección Colombia Sub-17 en los Juegos Bolivarianos 2005.