Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios fue sancionado por el diluvio de zapatos en la cancha de El Campín; ¿y el clásico?

Millonarios fue sancionado por el diluvio de zapatos en la cancha de El Campín; ¿y el clásico?

En las últimas horas se conoció la decisión del Comité Disciplinario del campeonato del fútbol colombiano, luego de la protesta de hinchas azules en el juego con Unión Magdalena.