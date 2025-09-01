Millonarios fue sancionado por el diluvio de zapatos en la cancha de El Campín; ¿y el clásico?

Para Millonarios el calendario trae en la presente semana un par de compromisos, el primero de ellos contra Envigado FC, por la Copa, de visitante este miércoles 3 de septiembre y por Liga, el próximo sábado 6 del mismo mes, se realizará el clásico contra Santa Fe, en El Campín, a las 8 y 30 de la noche. Y en las últimas horas se conoció una decisión que podría afectar a un sector de los seguidores 'embajadores', de cara al tradicional duelo entre clubes capitalinos.

Y todo porque se conoció una resolución relacionada con la lluvia de zapatos que cayó sobre la cancha del escenario de Bogotá, en el partido del 20 de agosto pasado, frente a Unión Magdalena, que tuvo un clima hostil por los malos resultados en la Liga II, que incluso trajo consigo la salida del entrenador David González.

"A través de los informes oficiales del partido, se observa que los mismos reportan la presunta infracción descrita por el CDU de la FCF, como conducta impropia de espectadores (lanzamiento de objetos al terreno de juego), por parte de personas identificadas como seguidores del Club Local, esto es el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A, en el partido disputado por la 1ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.", se leyó en el boletín de sanciones.