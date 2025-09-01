Juan Fernando Quintero; "no se traiciona ni la bandera, ni la patria, queremos ir al Mundial"

La Selección Colombia, bajo la orientación de Néstor Lorenzo, arrancó este lunes con la preparación para lo que será el partido de este jueves frente a Bolivia, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El crucial juego se realizará desde las 6:30 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en nuestra aplicación Ditu.

Y en la previa, la FCF organizó una rueda de prensa y uno de los apareció para tener contacto con los periodistas fue Juan Fernando Quintero.

"Yo creo que el del jueves es el partido más importante, no hemos tenido los resultados esperados; pero hay una gran oportunidad de obtener el paso al Mundial, hay que estar conscientes de que el partido con Bolivia no va a ser fácil, no dejarnos llevar de las emociones, tener el control del juego", expresó el jugador de River Plate, de Argentina, de entrada.

Además de eso, el mediocampista aclaró la razón por la que se le observó con una bolsa de hielo sobre su rodilla. "Hace como 20 días tuve un problemita contra Godoy Cruz, pero ya estoy mejor, estoy al 100 por ciento, he tomado precauciones con los fisios y por eso el hielo; pero estoy bien".

Juan Fernando Quintero, con la Selección Colombia. /AFP

Otras declaraciones de Juan Fernando Quintero, en la Selección Colombia

Jugar en el Metropolitano

"Tenemos que saber que estamos en nuestro campo, hacernos fuerte y tener una mentalidad más fuerte, ser eficaces a la hora de concretar, tampoco sabemos cómo va a venir Bolivia, podemos pensar que se viene a parar atrás; pero no sabemos el plan. Debemos tener mucha tranquilidad y hay confianza en los compañeros".

Opciones de ir al Mundial

"Estamos a un punto, si ganamos los dos partidos estaremos en los primeros lugares. La eliminatoria es difícil, y todo es la secuencia de lo que ha pasado, es normal que en las Eliminatorias se pierda. Empezamos invictos, hay un bache y lo más importante es como nos reponemos ante esa situación".

Amor por Colombia

"No se traiciona la bandera, ni la sangre, ni la patria, tanto ustedes como nosotros queremos ir al Mundial. Nosotros también como la bandera de un país. El que venga al estadio que apoye, que sea nuestro país llenándonos de energía, estamos ante una buena oportunidad, tenemos un gran equipo, lo demostramos en la Copa América. Somos frágiles también, pero hace parte del ser humano".

Dayro Moreno

"Feliz que lo hayan llamado, la verdad que personalmente me alegré mucho por Dayro. Se necesita de esa alegría en el equipo, esa unión de país, él es un referente de nuestro país. Los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene, yo feliz que esté acá, compartiré con él, estamos contentos por el presente".