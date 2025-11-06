Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Con Lionel Messi, pero sin el ‘Dibu’ Martínez; sorpresa en la convocatoria de Argentina

Con Lionel Messi, pero sin el ‘Dibu’ Martínez; sorpresa en la convocatoria de Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer el listado de 24 futbolistas para los partidos de preparación que la ‘albiceleste’ disputará frente a Angola el próximo 14 de noviembre.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Lionel Messi y Dibu Martínez
Lionel Messi y Dibu Martínez
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad