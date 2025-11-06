Con Lionel Messi, pero sin el ‘Dibu’ Martínez; sorpresa en la convocatoria de Argentina

La selección argentina de fútbol comunicó este jueves la lista de jugadores convocados para disputar el próximo viernes ante Angola el último amistoso de 2025, con la presencia de Lionel Messi y Julián Álvarez, este último vuelve a ser citado por Lionel Scaloni.

Tras cerrar en septiembre como líder una destacada participación en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 y derrotar en octubre a Venezuela y Puerto Rico en partidos amistosos en Estados Unidos, la Albiceleste continúa su puesta a punto para la competición del año próximo y tendrá el próximo 14 de noviembre el último duelo de 2025.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, regresa a la convocatoria para el juego con Puerto Rico AFP

Para el encuentro, que se disputará en la ciudad angoleña de Luanda, Scaloni apeló a la misma base de jugadores que disputó las eliminatorias mientras sigue probando nombres nuevos con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

En esta ocasión, Joaquín Panichelli, delantero que se luce en el Estrasburgo francés, y Gianluca Prestianni, atacante del Benfica portugués que brilló con la celeste y blanca en el Mundial sub-20 disputado el mes pasado en Chile, son las caras nuevas en el plantel del seleccionado que tendrá a Lionel Messi como capitán.

Entre los convocados se destacan, además, el delantero Julián Álvarez, de gran presente en el Atlético Madrid -del que también están convocados Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González y Giuliano Simeone-, y Alexis Mac Allister, pilar del mediocampo del Liverpool inglés.

Las ausencias más notables son las del portero Emiliano Martínez, para darle descanso, y Franco Mastantuono, atacante del Real Madrid que no fue incluido por lesión.

Tampoco fueron incluidos los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino, como Leandro Paredes, de Boca Juniors, y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, del River Plate.

La decisión fue anunciada este jueves por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, que explicó que esto se debió a la importancia de los duelos de los próximos días en la recta final del Torneo Clausura.

Quienes sí estarán en el equipo son el volante Nicolás Paz (Como 1907) y el delantero José Manuel López (Palmeiras), que ya había sido incluidos en las últimas convocatorias, y el zaguero Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, que regresó a la Albiceleste en los amistosos de octubre tras varios meses de ausencia.

De cara al duelo ante Angola, la selección argentina se reunirá en España el 10 de noviembre para comenzar los entrenamientos y volará rumbo a Luanda el día 13.

- Lista de convocados:

. Porteros: Walter Benítez (Crystal Palace-ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA).

. Defensores: Juan Foyth (Villarreal-ESP), Cristian Romero (Tottenham Hotspur-ENG), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA), Marcos Senesi (Bournemouth-ENG) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo-FRA).

. Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool-ENG), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Paz (Como 1907-ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Enzo Fernández (Chelsea-ENG) y Máximo Perrone (Como 1907-ITA).

. Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás González (Juventus-ITA), Lionel Messi (Inter Miami-USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán-ITA), José Manuel López (Palmeiras-BRA), Gianulca Prestianni (Benfica-POR) y Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo-FRA).