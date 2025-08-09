Figura de Millonarios no ha sido anunciado en su nuevo club y ya lo 'tachan' de "Rey"

Millonarios que no levanta cabeza en la Liga BetPlay 2025-II, le siguen llegando malas noticias a su hinchada que cada vez está más preocupada por el presente del cuadro ‘embajador’.

En los últimos meses, el cuadro ‘albiazul’ ha sido testigo de la salida de varios de sus jugadores de renombre que le dieron en su momento gigantescas alegrías al equipo. Ahora el panorama es distinto, y ya compitiendo en este nuevo semestre, las salidas de jugadores importantes no cesan en la capital.

Esta vez se trata de Daniel Ruiz, el bogotano que con su fútbol se ganó en su momento la número ‘10’ del equipo, y con la salida de hace algunas semanas de Daniel Cataño –a quien le pertenecía ese número—todo indicaba que Ruiz volvería a tenerlo, pero no fue así.

El futbolista de 24 años arribó a Rusia para realizarse exámenes médicos y firmar con su nuevo equipo, es CSKA de Moscú, luego de que Millonarios llegara a un acuerdo para su salida y así se diera su segunda experiencia en el fútbol de extranjero, tras haber jugado hace algunos años ya en el Santos de Brasil.

Por medios de redes sociales se conocieron videos de la llegada del volante a la capital de Rusia, donde en el aeropuerto fue recibido por algunos seguidores del equipo y prensa de este país, y llamó la atención un regalo que le dieron anticipadamente antes de firmar realmente su vínculo con el club.

Se trata de un póster con la cara del jugador con una corona y una frase en la que se lee: “EL NUEVO REY DE MOSCÚ”.

Le di a Daniel Ruiz un póster. pic.twitter.com/yTNOS6zEAA — Transfers CSKA (@rbcska) August 9, 2025

Se espera que Ruiz vincule formalmente su acuerdo con CSKA de Moscú y que Millonarios a su vez haga oficial la salida del jugador del club, y según medios de Rusia, se trata de un préstamo con obligación de compra del 80% si se cumplen objetivos deportivos. El futbolista quien llegó al club ‘embajador’ en 2021 y tuvo dos etapas brillantes, anotó 22 goles en 195 partidos, en donde asistió en 27 oportunidades y fue campeón de la Copa BetPlay 2022 y Superliga 2024, ambas bajo el mando del profesor Alberto Gamero.

Cabe recordar que ahora el dorsal '10' en Millonarios para esta temporada lo usará el brasileño Bruno Sávio, proveniente de Bolívar de Bolivia, y que ya debutó con Millonarios en el reciente empate 3-3 frente a Deportivo Cali en la Liga BetPlay.