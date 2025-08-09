Juan Fernando Quintero tiene a todos en alerta; todo cuando se viene duelo con Independiente

Las emociones del fútbol argentino continúan este sábado con varios partidos interesantes. Sin embargo, el que se lleva todos los focos es el clásico entre River Plate e independiente de Avellaneda. En la antesala, la hinchada del 'millonario' tiene muchas expectativas sobre lo que pueda acontecer en este encuentro con el colombiano Juan Fernando Quintero.

El volante, nacido en Medellín, todavía no ha aparecido en el once titular del conjunto de la banda cruzada y todo por cuenta de la parte física. Quintero llegó procedente de América de Cali, donde no tuvo la mejor salida y por ende venía sin minutos.

Dicho esto, Marcelo Gallardo, DT de River Plate, y como el mismo jugador lo ha mencionado, su padre en el fútbol, ha tratado de llevarlo con calma para darle rodaje y ponerlo a punto. Por eso para este juego contra independiente, hay dudas, ya que podría ser su primera aparición desde el pitazo inicial. Según la prensa argentina, el muñeco se tendrá que decantar por el colombiano u otro jugador.

Juan Fernando Quintero en su debut con River Plate. AFP

"Pese a tener por delante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad, Gallardo no apelaría a la rotación en el clásico y pondría lo mejor. Mantendrá el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros y la única duda es si Juan Fernando Quintero se mete en el once por Santiago Lencina", remarcó 'TyC Sports'.

Gallardo ha generado expectativa porque el pasado jueves, remató la práctica probando el once titular con la inclusión del 'cafetero'. Ahora sólo queda esperar que sean las 4:30 p.m. (hora Colombia) para saber si Quintero tendrá su primera acción como inicialista en esta tercera etapa con River Plate.

Antes de este juego, Quintero había disputado 30 minutos tanto contra San Lorenzo como con San Martín de Tucumán. River Plate marcha segundo con siete unidades en la tabla de posiciones, tras tres encuentros disputados.



Los números de Juanfer en sus primeras etapas con River Plate

El jugador de 32 años tuvo su primer paso entre 2017 y 2020, tiempo en la que anotó 12 goles y dio ocho asistencias en 61 encuentros. En cuanto a títulos ganó la Supercopa argentina (2017), la Copa argentina (2019), Copa Libertadores (2018) y Recopa Sudamericana (2019).

En el 2022 regresó y no levantó ningún trofeo, sin embargo, anotó siete tantos y dio ocho pases goles en 36 juegos.