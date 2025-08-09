Publicidad

Susto en la NFL: jugador salió en ambulancia y partido fue suspendido

El juego entre Atlanta Falcons y Detroit Lions vivió momentos de tensión y angustia luego de que un jugador tuviera que ser evacuado en ambulancia, tras dramática jugada.