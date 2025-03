El "le pego un tiro" de Wilder Medina sobre Camilo Vargas, tema que también explotó en México

En la Liga de México uno de los jugadores colombianos que más trascedencia e importancia tiene es el arquero Camilo Vargas , quien cumple con una elogiada labor con el Atlas desde hace ya varias temporadas.

En los medios suelen darle espacios al futbolista bogotano, que sin embargo en la actual temporada no pasa el mejor momento con los rojinegros, que son trece en la tabla de posiciones, con solamente 10 puntos. Más allá de esto, en las últimas horas tuvieron resonancia en territorio 'manito' unas declaraciones del exfutbolista Wilder Medina, quien mencionó a Vargas Gil, en los tiempos en los que compartieron camerino en Santa Fe .

Wilder Medina, exfutbolista colombiano en el balompié profesional. Foto: Gol Caracol.

Así, el medio 'Mediotiempo' tituló una nota en primera plana con un titular: "Le meto un tiro". Además, se complementó que "Medina hizo una fuerte confesión sobre el actual portero del Atlas durante su etapa como compañeros en el equipo colombiano".

Adicionalmente, 'Fox Sports' México en sus redes sociales apuntó que "apareció una inquietante confesión sobre Camilo Vargas".

¿Qué dijo Wilder Medina sobre Camilo Vargas?

"No lo llevaba muy bien (a Vargas), me imagino que es la personalidad de él, llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres o cuatro y el resto no, pero no le dije nada. Un día yo dije: 'le meto un tiro a ese muchacho, le acabo el futbol, y así me toque irme a la cárcel, yo lo pago', imagina lo que hace el licor y las armas", dijo Wilder Medina en el programa "Se dice de mí" con respecto a su relación con el actual guardameta titular de la Selección Colombia.

En la misma nota el otrora delantero también contó que "un día perdimos la final, yo entré llorando, y entró él diciendo: 'ya, perdimos la Final, no pasa nada', y como que se me vino todo y me fui a darle puños (a Vargas)".

Por ahora, Camilo Vargas no se ha pronunciado al respecto. Hay que recordar que el ya experimentado jugador es alejado de los medios de comunicación y tampoco hace mayor uso, ni presencia en las redes sociales.