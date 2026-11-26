Para Vladimir Marín cumplir su sueño de jugar fútbol profesional no fue para nada sencillo. Pese a haber tenido la oportunidad de actuar con el desaparecido Deportivo Rionegro, en la B entre 1998 y 2000, llegar a la primera división resultó complejo y tuvo que marcharse al exterior para recibir esa tan ansiada oportunidad.

Pero ese camino para el antioqueño también tuvo otros obstáculos por superar, como por ejemplo el hecho de tener que ayudar en la economía familiar siendo joven. Sin embargo, Marín afrontó todo esto con tesón y repartía su tiempo para poder cumplir con sus entrenamientos y además, para trabajar en oficios varios.

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"Mis padres se separaron, yo me fui con mi madre a vivir a Rionegro y debía contribuir para los gastos de la casa. Cuando empecé a entrenar en la profesional de Rionegro, también trabajaba en otras cosas, porque a uno siendo primerizo le pagaban 50 o 100 mil pesos, que no eran suficientes para uno. Así, fui despachador de cantina, talador de árboles haciendo estacas, fui mensajero, estuve trabajando de pizzero, me metía a la cocina y hacía lasagna también. Nos iba bien con el patrón, me dejaba ir a entrenar y después llegaba a laborar. Así duré entre la mitad de año 1998 y hasta 2000, antes de que me fuera a la prueba a Bolivia", contó Vladimir, en uno de los apartados de la entrevista con el Anecdotario de Gol Caracol.

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Precisamente aceptar ese reto de alistar maleta para irse a probar al balompié boliviano le cambió el panorama profesional, aunque antes de eso tuvo que ver cómo le cerraron las puertas en varios equipos de nuestro país.



"Yo estuve entrenando en Pasto una semana y no me dejaron. En ese tiempo era lateral izquierdo y acá los laterales tenían que medir dos metros, los chiquitos no servíamos. En esa búsqueda, fui a Tolima y tampoco pasé la prueba, en Nacional, Medellín y Envigado. No pasó nada. En esas, jugamos con Rionegro con una Selección Bolivia y ese día la rompí. Días después, apareció una prueba en Jorge Wilsterman, el 'profe' Orlando Restrepo me recomendó. Le dije a mi familia que fuera lo que Dios quisiera, sino que me dedicaba a trabajar. Y bueno, allá no importó ser chiquito, estuve quince días, me vieron y el Presidente de allá llamó a Rionegro que me hacían contrato por seis meses. Me fue bien, hice goles, por mi pegada me destaqué y me ayudó mucho eso. Ahí comenzó la historia", agregó el exjugador de 47 años y que se radicó en Paraguay.

Esa historia de la que habla Vladimir Marín lo llevó posteriormente a un buen número de clubes internacionales como Paranaense, de Brasil; Libertad y Olimpia, de Paraguay; Toluca, de México; Deportivo Cali, Nacional, Independiente Medellín, Águilas Doradas; Independiente de Argentina y también a la Selección Colombia, con una carrera de cerca de 20 años.

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Vea acá el Anectorio con Vladimir Marín:

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