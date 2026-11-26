Independiente Santa Fe tomó un aire tras golear 3-0 a Once Caldas en el partido de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, y nuevamente una de las figuras fue Franco Fagúndez, quien anotó el primer gol de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por eso, este jueves en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Pablo Repetto quien contó de la importancia del delantero uruguayo, y recordó de dónde lo conoce y sus características.

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"A Franco Fagúndez lo conozco de Nacional (Uruguay), cuando estuve allá, en el año 2022. Él era juvenil y jugaba de centro delantero. Después, cuando nosotros llegamos al club, veíamos que podía jugar un poco más atrás. Él jugó con Emmanuel Gigliotti y con Luis Suárez, así se complementaba. Tiene pase y tiene gol, y es importante por eso en Santa Fe", fueron las palabras del director técnico de los 'cardenales', quien ha confiado plenamente en su pupilo.

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Acá más respuestas de Pablo Repetto, técnico de Santa Fe:

*El triunfazo contra Once Caldas

"Importante porque en el comienzo no habíamos podido sumar y, a medida que lográramos el resultado positivo, se nos iba a hacer más difícil. Estamos tranquilos, estamos posicionados para pelear por llegar a la final. Primer tiempo parejo, difícil para los dos. Ellos, de hecho, tuvieron más la pelota, pero sin ocasiones de gol. Ya en el segundo tiempo, con un gol, el equipo tuvo una respuesta y nos llevamos el triunfo de forma cómoda. Importante, pero ahora hay que mirar lo que viene, porque se viene un partido duro con Nacional".

*El arco en cero en El Campín

"Importante. Lamentablemente, en el partido anterior, por un descuido nos terminaron convirtiendo. En estos partidos es fundamental no recibir goles, y eso fue importante. Recuperamos lo que habíamos hecho con Once Caldas en Copa Colombia. Hay una cosa que teníamos que mejorar y lo hicimos bien: fuimos más sólidos y pudimos lograr el resultado".

Franco Fagúndez, figura de Santa Fe contra Once Caldas, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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*El ataque de Santa Fe

"Nosotros hemos tenido muchos partidos y, a partir de eso, hubo cambios de jugadores en todo el año. En la posición en la que más hemos cambiado es esa. Emerson, este partido, comenzó por derecha; por el otro lado, igual. Omar Fernández, Zapata, Shirra Mosquera cuando estaba, Lovera, Cuatroe en cada posición. Pero hemos tenido lesiones, desgaste y la función que más hemos variado respecto a las características del equipo y según el partido".

*Nacional, partido especial por su pasado

"Siempre, cuando uno enfrenta a un equipo en el que ha estado, es diferente, porque uno deja amistades. Independientemente de que estuve seis meses, dejas muchos sentimientos. Uno se involucra con el equipo. Es especial. Muchos jugadores que están fueron futbolistas que llegaron por nosotros, por pedido nuestro: Morelos, Tesillo, Zapata, Sarmiento. Otros ya han salido. Entonces, hay sentimientos, pero más que eso no. El tiempo va alejando los sentimientos que se construyen, pero no deja de ser un partido diferente a lo normal".

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*El análisis de Nacional

"Voy a analizar el equipo, las virtudes que tiene. Nacional tiene muchas; por algo es el equipo que más puntos hizo en el campeonato, con una ventaja importante sobre los que estamos atrás. Grandes jugadores, el gran favorito de todos, pero es más importante que, encima de eso, consolidemos cosas nuestras. Apuntaremos más a lo nuestro".

*Novedades de lesionados

"Olivera salió sentido. Venía arrastrando una lesión. Hoy entrenó diferenciado. Después, está todo bien. Evaluamos lo de Mafla, a ver cómo está estos días".