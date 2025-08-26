Publicidad

Santiago Giordana, roja y furia contra el árbitro David Espinosa, en Cartagena vs. Millonarios

El delantero argentino de Millonarios, Santiago Giordana, se fue expulsado y le dijo de todo a los árbitros, algo que quedó registrado. Dura patada y a las duchas.