Santiago Giordana, roja y furia contra el árbitro David Espinosa, en Cartagena vs. Millonarios

Al minuto 63 del partido entre Real Cartagena y Millonarios se dio la expulsión de Santiago Giordana, quien dejó con diez hombres a los 'embajadores' en el partido de la vuelta de los play offs de la Copa BetPlay 2025.

En una disputa en la mitad de cancha el delantero argentino le propinó una dura patada a Camilo Nieva, quien cayó acusando una dura entrada del jugador rival.

El árbitro David Espinosa se percató de lo sucedido y de inmediato se acercó a Santiago Giordana para mostrarle la tarjeta roja. Entre asombro y enojo se retiró el atacante de Millonarios y hasta se le escuchó un "cagón de mierda" contra el cuarto juez.



Así fue la expulsión de Santiago Giordana en Real Cartagena vs Millonarios: