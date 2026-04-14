Millonarios vs Boston River EN VIVO; hora y TV en Colombia para el partido de Copa Sudamericana

Millonarios buscará cambiar los recientes malos resultados que ha tenido entre la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano y el mal arranque de la Copa Sudamericana donde perdió 2-0 con O'Higgins. La oportunidad será este miércoles recibiendo en El Campín a Boston River, por la fecha 2 del certamen internacional.

Eso sí, en conjunto azul tendrá una baja importante con la ausencia, por sanción, del defensor central Jorge Arias, quien fue expulsado en Chile en el más reciente encuentro del torneo Conmebol. En su lugar entraría Alex Moreno Paz.



Millonarios vs Boston River EN VIVO, hora y TV del partido de Copa Sudamericana 2026

Fecha: miércoles 15 de abril de 2026

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá, Colombia)

Transmisión: DirecTV Sports y DirecTV GO

O'Higgins vs. Millonarios. Getty Images.

En total son cuatro los partidos que tiene Millonarios sin conocer la victoria sumando el torneo local y la Copa Sudamericana. Desde el pasado 21 de marzo cuando derrotó 1-4 a Once Caldas, en Manizales, entró en un bache de dos empates en Liga BetPlay, 2-2 con Fortaleza y 1-1 con Santa Fe, y dos derrotas frente a Jaguares por 1-0, y el 2-0 con O'Higgins.

Actualmente el cuadro dirigido por Fabián Bustos está último en el grupo C de la Copa Sudamericana, que es liderado por Sao Paulo, que lleva puntaje perfecto (6), tras ganas en sus dos primeras jornadas. Eso sí, en caso de un buen resultado, los azules podrían subirse a la segunda casilla, este miércoles.



Por su parte, en la Liga BetPlay 2026-I, está en el décimo puesto, con 22 puntos, a una unidad del octavo lugar, por lo que en las tres jornadas que le restan deberá conseguir sumar de a tres para meterse en los play offs del fútbol colombiano.



Convocados de Millonarios vs Boston River por Copa Sudamericana 2026

ARQUEROS

Guillermo De Amores

Diego Novoa

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DEFENSAS

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Alex Moreno Paz

MEDIOCAMPISTAS

Carlos Darwin Quintero

Dewar Victoria

Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

Falcao García, delantero de Millonarios. X de @MillosFCoficial

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ATACANTES

Falcao García

Beckham Castro

Leonardo Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Jorhe Hurtado