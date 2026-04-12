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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y Santa Fe se fueron en 'tablas' de El Campín; empate 1-1, que terminó 'caliente'

Millonarios y Santa Fe se fueron en 'tablas' de El Campín; empate 1-1, que terminó 'caliente'

Este domingo, 'embajadores' y 'leones' igualaron en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay, en el fútbol colombiano.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Millonarios, por Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Millonarios, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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