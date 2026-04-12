Millonarios y Santa Fe se fueron en 'tablas' de El Campín; empate 1-1, que terminó 'caliente'

Este domingo 12 de abril, Millonarios e Independiente Santa Fe igualaron 1-1 ante un estadio Nemesio Camacho El Campín, totalmente vestido de azul. Esto, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026.

El tanto 'embajador' fue autoría de Sebastián Valencia; mientras que los 'cardenales' marcaron por medio de Hugo Rodallega.

No obstante, las emociones llegaron únicamente hasta el complemento, pues, en la primera mitad se vio un juego muy táctico, muy analítico y sin mucho protagonismo en ambas áreas. Más bien un partido disputado, con roces en el centro del campo, donde ambos equipos disputaron la posesión en varias oportunidades.

Acción de juego entre Millonarios y Santa Fe por la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

Ya finalizando el primer tiempo, Millonarios dio mejor trato a la pelota, buscando llegar con más claridad al arco rival. Pero, más allá de una acción de Sebastián Valencia solo frente al arco que atajó Weimar Asprilla, enviando al tiro de esquina.



Sin embargo, el juego no tuvo mucha acción para ambos guardametas, quienes tuvieron una primera mitad, medianamente tranquila.

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Para el segundo tiempo, Millonarios empezó mejor y atacó en varios tramos del juego el arco custodiado por el golero santafereño; eso sí, sin la eficacia necesaria para marcar la diferencia en el marcador.

Pero, al minuto 60 todo cambiaría, pues, luego de un gran centro de David Macalister Silva, apareció Sebastián Valencia con un remate cruzado, que convirtió en golazo para los 'embajadores'. Toda la hinchada se levantó de sus gradas y 'rompieron' el silencio en El Campín.

Sebastián Valencia anotó un golazo frente a Santa Fe, por Liga. Foto: X de Millonarios.

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Ficha técnica:

Millonarios (1): Diego Novoa, Carlos Sarabia, Edgar Arizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás, David Macalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Independiente Santa Fe (1): Weimar Asprilla, Christian Mafla, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Helibelton Palacios, Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Incidencias: Rodrigo Contreras salió expulsado a los 79 minutos, por pegarle un cabezazo a Víctor Moreno.