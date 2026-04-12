Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-1 Santa Fe

Millonarios y Santa Fe volvieron a encontrarse frente a frente en un nuevo clásico capitalino por la Liga BetPlay I-2026, en un compromiso que tuvo golazo y expulsión por parte de los 'embajadores'; Hugo Rodallega volvió a demostrar su poder ofensivo en el 'león', además, hubo tensión dentro del campo de juego.

Finalmente, fue un 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, un punto que dejó a los dirigidos por Fabián Bustos 'metido' parcialmente en el grupo de los ocho, mientras que los de Pablo Repetto quedaron complicados en sus aspiraciones.

Acción de juego entre Millonarios y Santa Fe por la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

Millonarios tuvo varias opciones para abrir el marcador, pero Weimar Asprilla se lució bajos los tres palos. Por el lado de Santa Fe se notaban sin ideas dentro del campo de juego.

Pero después de insistir, el azul logró marcar y fue por intermedio de Sebastián Valencia, quien convirtió un verdadero golazo tras un pase de Macalister Silva. ¡Hubo júbilo en los hinchas de Millonarios!



Sin embargo, Santa Fe logró la paridad por intermedio de su goleador, Hugo Rodallega, que de un cabezazo decretó el 1-1, al 76'. Luego, al 79', Rodrigo Conteras dejó a Millonarios con 10 jugadores, luego de pegarle un cabezazo a un rival.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-1 Santa Fe

Atlético Nacional | 37 puntos / +20 DG | 16 partidos jugados Deportivo Pasto | 31 puntos / +5 DG |16 partidos jugados Junior de Barranquilla | 28 puntos / +4 DG |16 partidos jugados Deportes Tolima | 27 puntos / +10 DG |16 partidos jugados Once Caldas | 26 puntos / +7 DG |16 partidos jugados América de Cali | 24 puntos / +7 DG |15 partidos jugados Millonarios | 22 puntos / +9 DG |16 partidos jugados Deportivo Cali | 22 puntos / +4 DG |15 partidos jugados Internacional de Bogotá | 22 puntos / -2 DG |15 partidos jugados Águilas Doradas | 22 puntos / -4 DG |16 partidos jugados Llaneros |20 puntos / +2 DG |15 partidos jugados Santa Fe | 20 puntos / -1 DG |16 partidos jugados Atlético Bucaramanga | 15 PJ - 19 puntos / +4 Independiente Medellín | 17 puntos / -1 DG |15 partidos jugados Fortaleza |16 puntos / -6 DG |15 partidos jugados Cúcuta Deportivo | 15 puntos / -6 DG |15 partidos jugados Alianza FC | 15 puntos / -12 DG |15 partidos jugados Jaguares |14 puntos / -14 DG |16 partidos jugados Boyacá Chicó | 11 puntos / -10 DG |14 partidos jugados Deportivo Pereira |7 puntos / -15 DG |16 partidos jugados

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026



Deportivo Cali 1-1 Fortaleza

Llaneros 2-0 Jaguares de Córdoba

Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali

Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas

Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima

Águilas Doradas 0-3 Junior de Barranquilla

Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional

Millonarios -1 Santa Fe