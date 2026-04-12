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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-1 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 1-1 Santa Fe

Millonarios se adelantó con un golazo de Sebastián Valencia, pero Hugo Rodallega puso cifras definitivas en El Campín. ¡Conozca cómo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Millonarios y Santa Fe se enfrentaron en la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026.
Millonarios y Santa Fe se enfrentaron en la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

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