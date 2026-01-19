Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y un nuevo fichaje extranjero; llegó un defensor para la Liga BetPlay

Millonarios y un nuevo fichaje extranjero; llegó un defensor para la Liga BetPlay

Este lunes Millonarios hizo oficial la contratación del zaguero central Édgar Elizalde, quien tiene amplia experiencia en el fútbol internacional. Una pieza más para Hernán Torres.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Millonarios
Millonarios celebra en Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad