Millonarios y un nuevo fichaje extranjero; llegó un defensor para la Liga BetPlay

Millonarios sigue reforzándose a pesar de ya comenzar la Liga BetPlay 2026-I y más tras perder 1-2 en la fecha 1 del campeonato a manos del Atlético Bucaramanga. Una de las zonas que necesitaba potenciar en su nómina era la de defensor central, por lo que este lunes se hizo el anuncio oficial del jugador que estaba en negociaciones, exámenes y firma de contrato desde hace algunos días: Édgar Elizalde.

A través de sus redes sociales el equipo 'embajador' presentó al zaguero central uruguayo, quien tiene amplia experiencia internacional y llegará para darle más piezas al técnico Hernán Torres, ya que actualmente en esa posición están Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Alex Moreno Paz.



¿Quién es Édgar Elizalde, nuevo jugador de Millonarios?

El mismo club bogotano dio detalles de su refuerzo para el año 2026, detallando que "nació el 27 de febrero del 2000 en Casupá, Uruguay, y comenzó su carrera profesional en Italia, cuando debutó para Pescara. Posterior a ello, continuó desarrollando su trayectoria en el país europeo jugando para Catanzaro y Juve Stabia".

Además, de esos equipos, Millonarios destacó que Elizalde "regresó a Sudamérica, militando en: Peñarol, Independiente de Avellaneda, Liverpool Montevideo y Platense, de donde llega procedente", pero también resaltaron sus cualidades, señalando que "el defensa central se caracteriza por su solidez defensiva, habilidad para el juego aéreo y su carácter en el terreno de juego".

La garra no se grita: RESPONDE. 👊



Édgar Elizalde llega para reforzar la defensa con puro carácter uruguayo. 🇺🇾💙



▶️ https://t.co/R5IEi13YgT pic.twitter.com/19jdJ7yXdS — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 19, 2026

Lo cierto es que tras varios días en Bogotá se completó satisfactoriamente "su proceso de exámenes médicos y de documentación", y se informó que llegó como agente libre y su vínculo inicialmente será por un año, por lo que en diciembre de 2026, en caso de querer seguir contando con él, deberán negociar su renovación.



¿Cuáles son los nuevos jugadores de Millonarios?

En total son 8 los futbolistas que contrató el equipo 'embajador' para el presente año, luego de un fracaso en el semestre pasado, no clasificando a cuadrangulares. En defensa las caras nuevas son el lateral izquierdo Sebastián Valencia y el central Édgar Elizalde. Los mediocampistas contratados fueron Rodrigo Ureña, Mateo García y Darwin Quintero. Para la zona ofensiva lograron fichar a Julián Angulo, Rodrigo Contreras y la figura de Falcao García, que es el que más se lleva las miradas en la plantilla dirigida por Hernán Torres.



El próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I será el domingo 25 de enero, contra el Junior de Barranquilla. Dicho encuentro será a las 6:10 p,m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 2 del fútbol colombiano.