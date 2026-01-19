Dayro Moreno le toma más ventaja a Falcao; ¿a cuántos goles llegó tras doblete con Once Caldas?

Once Caldas derrotó 1-2 a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, gracias a un doblete de Dayro Moreno, quien apareció para empatar y luego darle la victoria al equipo 'Blanco Blanco'. Eso sí, además de los tres puntos para el elenco de Manizales, el delantero tolimense sigue sumando a su récord de máximo goleador histórico colombiano, con Falcao García siendo el más cercano a él.

El primer tanto de Dayro fue de penalti, al minuto 62, pero luego al 87' apareció con toda su experiencia y habilidad dentro del área, deslizándose para mandar la pelota al fondo de la red y dándole la victoria a los suyos, consiguiendo así sus dos primeras anotaciones oficiales del año.



¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno y cuántos le lleva a Falcao?

El delantero de 40 años llegó a 375 anotaciones como profesional, tomándole ventaja de 19 tantos al 'Tigre', quien regresó a Millonarios y al fútbol colombiano, para intentar alcanzar al de Once Caldas, aunque la diferencia entre ambos cada vez es más grande. El samario acumula hasta el momento 356 goles. Cabe recordar que Víctor Hugo Aristizábal quedó por detrás de Moreno y García, con 346 celebraciones.

Ahora, habrá nuevamente expectativa por este duelo de goleadores en la Liga BetPlay 2026-I, con la presencia de Dayro y de Falcao, en Once Caldas y Millonarios, respectivamente.

Por el momento el 'Tigre' tendrá varios partidos ausente con los 'embajadores', ya que tiene una sanción de cuatro fechas por sus palabras contra el arbitraje y la prensa en la última rueda de prensa en la Liga BetPlay 2025-I, luego de perder 1-2 con Santa Fe, en la última fecha de los cuadrangulares de aquel torneo.



Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en un partido de la Copa Sudamericana 2025 Getty Images