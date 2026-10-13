Pronunciamiento oficial de Once Caldas, tras cancelación del partido contra Millonarios

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, sigue generando reacciones. Luego de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunciara que el compromiso no se disputaría por el mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, el conjunto de Manizales emitió un comunicado oficial en el que se refirió a la decisión.

El encuentro estaba programado para este martes 13 de octubre, a las 8:30 de la noche, en Bogotá. Sin embargo, a pocos minutos del inicio, el organismo rector del fútbol profesional colombiano informó que se veía obligado a cancelar el compromiso, ante las condiciones del terreno de juego y con el propósito de preservar la integridad de los futbolistas.

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Ante esta situación, Once Caldas se pronunció a través de sus canales oficiales y manifestó su postura frente a la determinación que tomó Dimayor.

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¿Qué dijo Once Caldas sobre la cancelación del partido contra Millonarios?

En su comunicado, el equipo 'albo' confirmó que el encuentro fue cancelado por decisión de Dimayor y aseguró que respalda la medida adoptada, teniendo en cuenta las condiciones de la gramilla del escenario deportivo.



"Once Caldas S.A. informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública, que el encuentro frente a Millonarios F.C., programado en el estadio Nemesio Camacho El Campin, ha sido cancelado por determinación de la DIMAYOR debido a las condiciones del terreno de juego", señaló la institución.

Además, el club de Manizales dejó clara su posición frente a la decisión y destacó la importancia de garantizar la seguridad de los protagonistas y el correcto desarrollo del espectáculo deportivo.

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"Como institución, acatamos y respaldamos la decisión, anteponiendo la integridad de los deportistas y el desarrollo del espectáculo", agregó el conjunto caldense.

Estado de la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas que se canceló Colprensa

Finalmente, Once Caldas indicó que permanecerá atento a la determinación de las autoridades del campeonato para conocer cuándo se disputará el compromiso pendiente.

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"Quedamos atentos a la reprogramación oficial del compromiso", concluyó el comunicado.