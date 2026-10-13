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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cancelado el partido Millonarios vs Once Caldas por "el lamentable estado de la cancha de El Campín"

Cancelado el partido Millonarios vs Once Caldas por "el lamentable estado de la cancha de El Campín"

A pocos minutos de que la pelota rodara para el juego de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, Dimayor emitió un comunicado explicando por qué no se jugará.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Estado de la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas que se canceló
Estado de la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas que se canceló
Colprensa

¡Se canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas! Cuando todo estaba listo para el compromiso de este martes 13 de octubre, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la cancelación del encuentro debido al mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

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El compromiso estaba programado para las 8:30 de la noche y había generado expectativa entre los aficionados de ambos equipos. Sin embargo, la situación del terreno de juego obligó a tomar una decisión de última hora, con el objetivo de preservar la integridad de los futbolistas.

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A través de un comunicado oficial, Dimayor explicó las razones que llevaron a cancelar el partido y señaló directamente las condiciones del campo como el principal motivo de la determinación.

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"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios FC y Once Caldas", indicó el organismo.

Grama estadio El Campín
Grama estadio El Campín
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¿Por qué se canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas?

El estado de la gramilla de El Campín se convirtió en el centro de la polémica, después de los dos conciertos de BTS realizados en el escenario deportivo, que dejaron el terreno de juego en condiciones que generaron preocupación de cara al desarrollo de los compromisos futbolísticos.

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La situación se presentó pese a que Sencia, operador del estadio, había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para la disputa de un partido de fútbol profesional.

No obstante, tras evaluar las condiciones del campo, Dimayor tomó la determinación de cancelar el encuentro entre 'embajadores' y 'albos'. La decisión se produjo a pocos minutos del horario previsto para el inicio del compromiso, por lo que los aficionados quedaron a la espera de información oficial sobre la reprogramación.

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En su pronunciamiento, el organismo también hizo referencia a las garantías necesarias para disputar el encuentro y justificó la medida en la necesidad de proteger a los protagonistas.

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?

Por ahora, el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026 no tiene nueva fecha confirmada. "La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente", concluyó Dimayor en su comunicado.

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Así las cosas, Millonarios y Once Caldas deberán esperar la definición de la nueva programación para disputar un compromiso que quedó aplazado por las condiciones de la cancha de El Campín, escenario de una controversia que vuelve a poner sobre la mesa el estado del terreno de juego y su preparación para recibir fútbol profesional después de eventos masivos.

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