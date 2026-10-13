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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hay voz oficial tras papelón del aplazamiento de Millonarios vs Once Caldas; todo por la cancha

Hay voz oficial tras papelón del aplazamiento de Millonarios vs Once Caldas; todo por la cancha

Este martes se generó una nueva controversia relacionada con el estadio El Campín y su terreno de juego, que no estuvo apto para realizar el duelo Millonarios vs Once Caldas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Así está la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, que se canceló
Así está la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, que se canceló
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Este martes 13 de octubre de 2026 se vivió un episodio polémico en el fútbol profesional colombiano, ya que faltando poco para la hora programada del compromiso entre Millonarios y Once Caldas, la Dimayor anunció que no se jugaría, debido al lamentable estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Todo esto no es nuevo, como quiera que en días anteriores se presentaron más controversias por el levantamiento de la grama del estadio posterior a los dos conciertos de la agrupación musical BTS (2 y 3 de octubre) e imágenes que se filtraron a través de las redes sociales, que generaron alerta.

Estado de la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas que se canceló
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Cabe indicar que ya en el interior del escenario capitalino se encontraban un buen número de espectadores, que desafiaron las inclemencias del tiempo en Bogotá para llegar hasta allí, con la esperanza de ver en acción a 'embajadores' y albos. A su salida, muchos se manifestaron con impotencia y rabia por lo sucedido.

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"Esto es un papelón total. Tuvieron todo el día para avisar que no se iba a jugar y uno no se hubiera desplazado hasta acá", se escuchó de un seguidor de Millonarios, mientras que una mujer se sumó y dijo que "esa cancha se la tiraron con los tales conciertos, ya no hay nada que hacer".

Y así, hace pocos minutos el que se pronunció en su red social X fue Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital de la República, quien comenzó indicando que "las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol.

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Galán no se quedó ahí, sino que siguió con su mensaje al que le agregó que "no admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir".

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