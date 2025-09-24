Miguel Ángel Russo, hospitalizado por tercera vez en menos de un mes; alerta en Boca Juniors

La salud de Miguel Ángel Russo sigue bajo observación en Buenos Aires, capital argentina en la que ya acumula 3 ingresos a centros sanitarios en los últimos días.

A principios de septiembre, fue tratado durante una semana por una infección urinaria. Posteriormente –el lunes 22 del mismo mes– fue atendido por una deshidratación. Y ahora entró para algunos controles que ya estaban programados y por ello debió quedarse en el sanatorio.

El timonel de 69 años de edad superó un cáncer de próstata cuando estuvo al frente de Millonarios, situación por la que recibió atención especializada en Bogotá.

Sin embargo, las complicaciones han vuelto a aparecer y tienen a aficionados, medios de comunicación y demás, tejiendo todo tipo de versiones sobre la situación del estratega.

Por ese motivo, el propio DT se mostró molesto recientemente en rueda de prensa, donde rechazó las especulaciones sobre él: "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo".

Todo empezó antes de septiembre, cuando se le había sido visto “muy cansado y demacrado”, como lo declaró Hugo Gottardi, su exasistente, motivo por el que en Boca Juniors se acordó que fuera a una revisión para detectar qué tenía.



Miguel Ángel Russo, hospitalizado en Argentina

El técnico tiene prevista su salida de la clínica en la que está siendo sometido a controles el jueves 25 de septiembre para ponerse al frente del plantel de Boca Juniors.

Lo particular es que el medio argentino TyC Sports manifestó que el timonel debió “ausentarse de la práctica” para ir al hospital, aunque no aclaró si su traslado tuvo que ver con alguna emergencia.

Entre tanto, el grupo de jugadores lo espera para alistar su próxima presentación, en condición de visitante contra el club Defensa y Justicia, programado para el sábado 27 de septiembre a las 5:00 de la tarde, hora colombiana, en cumplimiento de la décima jornada de la liga argentina.