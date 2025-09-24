Síguenos en::
Miguel Ángel Russo, hospitalizado por tercera vez en menos de un mes; alerta en Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, hospitalizado por tercera vez en menos de un mes; alerta en Boca Juniors

El entrenador argentino, de paso por Millonarios y actual timonel del cuadro 'xeneize' de su país, debió ser internado el miércoles 24 de septiembre en horas de la mañana.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de sept, 2025
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex DT de Millonarios, hospitalizado en Argentina.
Foto: Boca Jrs., hospitalizado nuevamente en Argentina.
Foto: Boca Jrs.

