Jugaron Mundial Sub-20 con Selección Colombia hace 20 años y no se retiran; Dayro Moreno, el líder

20 años después del Mundial Sub-20 que se realizó en Países Bajos, algunos jugadores de esa Selección Colombia Sub-20 aún siguen jugando en el futbol profesional. En ese torneo el equipo 'cafetero' llegó hasta los octavos de final, donde perdió con la Argentina de Lionel Messi, que a la postre logró el título.

Sin embargo, el torneo dejó ver algunos jugadores que dieron muchas alegrías en la 'tricolor', y que todavía siguen presentes en las canchas. En la lista figuran cinco futbolistas: El arquero de Atlético Nacional, David Ospina, el volante del Atlético Huila, Sebastián Hernández; Christian Marrugo, que juega en Real Cartagena, y los delanteros Dayro Moreno y Hugo Rodallega, en Once Caldas e Independiente Santa Fe, respectivamente.

Ospina, de 37 años, se ha convertido en uno de los porteros más importantes de la historia de nuestro país. Ha estado en dos mundiales de mayores, Brasil 2014 y Rusia 2018, y se perfila como uno de los viajeros a Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. El portero sigue siendo un habitual en las convocatorias de la 'sele', gracias a que se mantiene a un gran nivel en el 'verde paisa'. Ospina llegó al equipo en julio de 2024 y desde ahí ha sido titular indiscutible cuando ha estado disponible. Además, fue campeón con el club de la liga, la copa y la supercopa de nuestro país.

David Ospina, con la camiseta de la Selección Colombia Foto: AFP

Sebastián Hernández tan solo jugó 23 minutos en el Mundial Sub-20 de 2005, pero desde ahí su carrera fue en ascenso. El jugador nacido en Medellín ha vestido la camiseta de varios equipos entre los que se encuentran, Millonarios, Emelec, Once Caldas, Ludogorets, Independiente Medellín, entre otros. Actualmente, es el capitán del Atlético Huila, al que llegó en 2022, y es considerado un estandarte del conjunto 'opita'.

Publicidad

Christian Marrugo fue uno de los fijos en la titular de la Selección Colombia en ese Mundial. El volante ha tenido pasos por varios equipos del balompié 'cafetero', entre los que se encuentran Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Millonarios y ahora se desempeña en el Real Cartagena, de la segunda división. Marrugo, además, fue llamado para partidos con la Selección Colombia de mayores, de 2008 a 2012, haciendo parte de algunos encuentros de las eliminatorias al mundial de Brasil 2014.

Punto aparte para Dayro Moreno. El delantero tolimense estuvo en tres de los cuatro partidos de la Selección en ese Mundial, y es toda una sensación hoy por hoy, gracias a que no para de marcar goles a sus 40 años. En la actualidad, es el goleador de la Copa Sudamericana con 10 anotaciones y acaba de salir el dato de que es el máximo goleador de Sudamérica en 2025. Dayro pasa por su 'segunda juventud' y sigue más vigente que nunca, por lo que fue llamado a la Selección Colombia en la última fecha doble de Eliminatorias y, si sigue en ese nivel, podría ir a la próxima cita orbital.

Hugo Rodallega, en su etapa en la Selección Colombia Foto: AFP

Publicidad

Por otro lado, Hugo Rodallega es otro de los jugadores que estuvieron en el Mundial Sub-20 en 2005 y que siguen a un buen nivel. 'Rodagol' anotó uno de los goles de Colombia en el partido de fase de grupos frente a Siria, y desde entonces ha sido un goleador nato. Con su actual equipo, Santa Fe, ha metido 50 goles en 123 partidos, de los cuales el más recordado es el que le dio el titulo al cuadro 'cardenal' de la Liga BetPlay 2025-1 frente a Independiente Medellín, cuando lesionado remató un balón en el área que puso a celebrar a toda su afición.

En esta lista faltan algunos jugadores que, aunque no se han retirado oficialmente, no tienen equipo para esta temporada, es el caso del defensor Cristian Zapata, y el delantero Radamel Falcao García. En ese orden de ideas, estos jugadores demuestran que con constancia y trabajo pueden 20 años después seguir jugando fútbol a un buen nivel.