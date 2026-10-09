Murió Eduardo Emilio Vilarete; luto en el fútbol colombiano

Hay luto en el fútbol colombiano y samario. En la madrugada de este viernes 9 de octubre se confirmó el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, uno de los delanteros más recordados del país por su gran poder goleador y por un impecable cabeceo.

A sus 73 años venía padeciendo inconvenientes de salud desde los primeros días del mes de agosto, cuando fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Bogotá.

Publicidad

El exatacante, con paso por el Unión Magdalena, Atlético Nacional, Bucaramanga, Pereira y Deportes Tolima, batalló en sus últimos meses contra complicaciones de salud, al lado de sus hijas y familiares cercanos.

Publicidad

Según una de sus hijas, a Vilarete lo afectó en el presente año un sarcoma, un cáncer en tejidos blandos, y por esa razón hace un par de meses le fue amputada una de sus piernas.



Murió Eduardo Emilio Vilarete, exdelantero de Unión Magdalena y Atlético Nacional y con paso por Selección Colombia. Foto tomada de X

Conocido en las canchas como 'el Loco', Eduardo Emilio Vilarete debutó como profesional a los 21 años en el Atlético Bucaramanga, club con el que se consolidó rápidamente al consagrarse como el máximo goleador de la temporada siguiente con 18 tantos.

Publicidad

A lo largo de su carrera internacional, vistió las camisetas de los clubes ecuatorianos Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, así como del peruano Deportivo Pacífico, institución en la que colgó los botines a los 37 años.

Con la Selección Colombia, su talento lo llevó a disputar el Torneo Preolímpico de Brasil en 1976, la Copa América de 1979 y las Eliminatorias rumbo a los Mundiales de 1978 y 1982.

Publicidad

En su palmarés destacan los títulos de las ligas colombianas de 1976 y 1981 con Atlético Nacional, además del Campeonato Regional - Zona Norte de Perú con el Deportivo Pacífico.

Hay que apuntar que en el último tiempo había estado como cazatalentos del Unión Magdalena, equipo por el que siempre profesó un cariño y una especial cercanía, más allá del paso de los años.

🕊️🇨🇴 Murió Eduardo Emilio Vilarete, uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano.



El ‘Loco’ jugó en nuestro país para Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima. pic.twitter.com/4rh9wvqRiR — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 9, 2026

Publicidad

Vilarete un hombre apasionado por el fútbol

"Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida, hoy 9 de octubre de 2026 despedimos a nuestro amado padre. Fue un hombre apasionado por el fútbol, generoso, alegre y lleno de amor. Así lo recordaremos siempre: por su sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo. Agradecemos de corazón a nuestra familia, amigos, al mundo del fútbol y a todas las personas que nos han acompañado con sus mensajes, oraciones y muestras de cariño en este momento tan difícil", se leyó de entrada en el comunicado difundido por su familia.

Publicidad

"Cumpliendo su deseo, sus exequias se realizarán en Ibagué y, posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal. Compartiremos oportunamente los detalles con quienes desean acompañarnos. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero también el orgullo infinito de haber compartido su vida. Su amor, su alegría y sus enseñanzas permanecerán siempre con nosotros", añadieron en el escrito.