La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) se pronunció sobre la polémica que involucra al futbolista Christopher Batiz, integrante de la selección Sub-17 que disputa el Mundial de Qatar 2026, luego de las reclamaciones realizadas por su padre tras el partido frente a Serbia. La situación generó controversia en la delegación hondureña, precisamente a pocas horas del compromiso contra Colombia por la Copa del Mundo, que será este martes a las 10:30 de la mañana.

Según explicó el diario 'Diez', el conflicto comenzó por la inconformidad de Hilde Orlando Batiz, padre del futbolista, ante la decisión del seleccionador Merling Paz de no darle minutos a su hijo durante el encuentro frente al combinado serbio. Las comunicaciones posteriores habrían incluido cuestionamientos sobre presuntos favoritismos en las decisiones del cuerpo técnico.

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En medio de la controversia, la Federación confirmó las gestiones realizadas ante la FIFA para facilitar el regreso del jugador a Estados Unidos, atendiendo una solicitud de su padre. Al respecto, el medio hondureño detalló: "La FFH confirmó que realizó las gestiones correspondientes ante la FIFA para facilitar el boleto aéreo de retorno de Christopher Batiz a Estados Unidos, a solicitud de su padre. De esta manera, el futbolista deja de formar parte de la delegación hondureña que disputa la Copa del Mundo".

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La situación también provocó que la Federación saliera públicamente a respaldar las determinaciones de su cuerpo técnico.

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En ese sentido, el diario citado también recogió la postura de la FFH frente a los señalamientos recibidos y la defensa que hizo de los criterios deportivos utilizados para conformar el equipo: "La FFH también fue contundente al defender el trabajo del seleccionador nacional y su cuerpo técnico, Merling Paz, señalando que las convocatorias, alineaciones y participaciones de los jugadores responden exclusivamente a criterios deportivos. Además, rechazó cualquier señalamiento que ponga en duda la honestidad, profesionalismo e imparcialidad de quienes toman las decisiones técnicas".

Finalmente, la Federación recordó que los otros 20 futbolistas convocados consiguieron su lugar en el Mundial gracias a sus méritos, capacidades y rendimiento durante el proceso de preparación. Así, Honduras afronta horas de tensión fuera de la cancha antes de medirse con Colombia, en un partido en el que buscará concentrar toda su atención en lo deportivo.