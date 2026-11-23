Los clásicos América de Cali-Deportivo Cali y Atlético Nacional-Independiente Medellín serán los principales atractivos de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, en la que ocho equipos buscan tomar ventaja en la carrera por un cupo a la final.

La jornada comenzará este martes con el enfrentamiento entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, a las (6:20 p.m.), en el estadio El Campín de Bogotá, y continuará con el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, a las (8:30 p.m.), en el Pascual Guerrero.

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El miércoles se disputarán los dos encuentros del grupo A, en el que Independiente Santa Fe recibirá al Once Caldas, a las (6:20 p.m.), mientras que Atlético Nacional se medirá con Independiente Medellín, a las (8:30 p.m.), en el estadio Atanasio Girardot, en una nueva edición del clásico antioqueño.

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Atlético Nacional, que empató sin goles con Once Caldas en su estreno en los cuadrangulares el sábado pasado, tendrá enfrente a un Independiente Medellín que comenzó esta instancia con una victoria por 1-0 sobre Santa Fe y lidera el grupo A con tres unidades.



El conjunto verdolaga llegó a esta fase como líder del todos contra todos, con 40 puntos, y cuenta en su plantilla con el centrocampista James Rodríguez, bajo la dirección técnica de Lucas González.

En el otro encuentro de la zona, Santa Fe, que terminó quinto con 34 puntos, intentará recuperarse de la derrota inicial frente a un Once Caldas que también suma un punto.

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El grupo B, por su parte, presenta una clasificación mucho más apretada, pues sus cuatro integrantes comenzaron con un empate y todos suman de a uno.

América y Bucaramanga igualaron 2-2, mientras que Deportivo Cali y Millonarios terminaron sin goles.

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El clásico vallecaucano enfrentará a dos equipos que tuvieron un destacado recorrido en la fase regular: América terminó segundo con 36 puntos y Deportivo Cali fue tercero con 35.

Los cuadrangulares semifinales se disputan en dos grupos de cuatro equipos, bajo el sistema de todos contra todos a partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada zona avanzarán a la final del campeonato proyectada a jugarse el 13 y el 16 de diciembre, fechas sujetas a confirmación oficial de la Dimayor.

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Programación fecha 2 de cuadrangulares Liga BetPlay 2026-II:

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. Martes 24 de noviembre: Millonarios-Atlético Bucaramanga (6:20 p.m.) y América de Cali-Deportivo Cali (8:40 p.m.)

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. Miércoles 25 de noviembre: Santa Fe-Once Caldas (6:20 p.m.) y Atlético Nacional-Independente Medellín (8:40 p.m.).