Deportes Quindío está a 90 minutos de conseguir el anhelado ascenso de la Liga BetPlay 2027, tras tomar ventaja en la final de ida del Torneo BetPlay 2026-II, este lunes, al ganarle 0-2 al Boca Juniors de Cali, en Yumbo.

En el estadio Municipal Raúl Miranda el equipo ‘cuyabro’ impuso condiciones, y de paso se vio efectivo cuando tuvo las chances claras de anotar, especialmente con José Lloreda, quien se fue de doblete esta noche para acercar el sueño de volver a la máxima categoría del fútbol colombiano.

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En los minutos 30 y 35 se dieron las anotaciones del experimentado delantero del Deportes Quindío, quien luego de dos rebotes dentro del área siempre estuvo atento para definir y mandar la pelota al fondo de la red.

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Ya en el segundo tiempo el encuentro se equilibró, Boca Juniors de Cali intentó recortar la distancia en el marcador, pero no fue capaz de hacerlo y los visitantes se llevaron un gran resultado, para cerrar la final ante su gente.



El partido de vuelta de la definición del título del Torneo BetPlay 2026-II será en el estadio Centenario, en la ciudad de Armenia, el próximo sábado 28 de noviembre, desde las 4:30 p.m. En caso de que los ‘cuyabros’ defiendan o aumenten su ventaja y sean campeones, también conseguirán inmediatamente el ascenso a la Liga del fútbol colombiano.

Así las cosas, en caso de que se de el ascenso automático del Deportes Quindío el próximo sábado, Real Cartagena y Envigado se medirán para conocer el segundo equipo que dirá presente en la máxima categoría del balompié de nuestro país. ¡Se viene la definición de la Primera B!