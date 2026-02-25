La Selección Colombia consiguió un triunfazo 2-0 sobre Venezuela en la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, este miércoles, y con eso se ilusiona hasta la última fecha con el cupo al Mundial de la categoría, que se realizará en este mismo 2026.

Los goles de la 'tricolor' fueron de Marian Sterling e Isabella Díaz, para sumar tres puntos y llegar a 4 unidades, llegando con chances hasta la jornada 5 de esta ronda definitiva del torneo de Conmebol. El seleccionado colombiano viene mostrando mejoría en los más recientes compromisos del torneo organizado por la Conmebol.

Eso sí, la Selección Colombia está con la mirada puesta también para saber cuánto quedará el duelo entre Paraguay y Argentina, ambos combinados también aún con opciones de ir al Mundial.

Más temprano este miércoles, Brasil y Ecuador, ya clasificadas al certamen orbital Sub-20, empataron 1-1. Cabe recordar que en el hexagonal final clasifican 4 de los 6 elencos que siguen en carrera.



En la última fecha del Sudamericano femenino Sub-20, la Selección Colombia se enfrentará a Argentina; Ecuador con Paraguay, y Brasil frente a Venezuela. Aún falta saber la programación de la hora de dichos compromisos, pero todos se disputarán el próximo sábado 28 de febrero, y se vivirá, como siempre, por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.



Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Venezuela: