Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Venezuela

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Venezuela

Este miércoles, la Selección Colombia consiguió su primer triunfo en el hexagonal final del Sudamericano Conmebol y con eso sueña con el Mundial Sub-20. Solo falta una fecha en el torneo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de feb, 2026
Selección Colombia femenina Sub-20
Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto:
Conmebol

