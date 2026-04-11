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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional lo sufrió, pero ganó sobre el final con autogol de José Ortiz; 3-2 contra Medellín

Nacional lo sufrió, pero ganó sobre el final con autogol de José Ortiz; 3-2 contra Medellín

Este sábado, el cuadro 'verdolaga' se quedó con un nuevo clásico paisa, en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Jugadores de Nacional festejando triunfo contra Medellín, por Liga BetPlay.
Jugadores de Nacional festejando triunfo contra Medellín, por Liga BetPlay.
Foto: X de Nacional.

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