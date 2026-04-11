Nacional lo sufrió, pero ganó sobre el final con autogol de José Ortiz; 3-2 contra Medellín

Este sábado 11 de abril, Atlético Nacional se enfrentó con Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

Y ambos equipos cumplieron con el espectáculo, desde el primero hasta el último minuto. No obstante, quien terminó festejando fue el cuadro verde, que ganó 3-2 sobre el final, con un autogol de José Ortiz.

Los otros dos tantos de los verdes fueron autoría de Andrés Sarmiento y Juan Manuel Rengifo; mientras que Daniel Cataño y Daniel Londoño anotaron para el 'poderoso'.

Desde el primer minuto, al encuentro no le faltaron emociones. Y es que, a tan solo tres de juego, tras una mala salida de William Tesillo, el 'decano' aprovechó el error, que culminó en gol Cataño, luego de un remate que dio rebote David Ospina.



Ahí, con el arquero en el suelo, Daniel no perdonó y sentenció el 1-0 parcial del compromiso.

Publicidad

Sin embargo, con lo que no contaban los rojos era que en pocos minutos venía la 'avalancha' de los dirigidos por Jorge Arias, quienes encontraron el empate muy rápido, con un auténtico golazo de Andrés Sarmiento a los siete de juego; todo, desde una jugada originada en un tiro de esquina.

Pero eso no fue todo, pues, luego de una recuperación, también en salida; Román Torres le robó la pelota a Francisco Chaverra, dándole el esférico a Juan Manuel Rengifo, para que definiera con tiempo y bespacio frente al arco, sentenciando el 1-2 a los diez minutos.