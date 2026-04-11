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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué James Rodríguez no jugó HOY con Minnesota United vs. San Diego, por MLS?

¿Por qué James Rodríguez no jugó HOY con Minnesota United vs. San Diego, por MLS?

A pesar de que había expectativa respecto al posible regreso de James con Minnesota; su entrenador nuevamente lo descartó y no será ni suplente este sábado, contra San Diego.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de abr, 2026
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James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, figura y capitán de la Selección Colombia.
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