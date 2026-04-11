¿Por qué James Rodríguez no jugó HOY con Minnesota United vs. San Diego, por MLS?

Este sábado 11 de abril, Minnesota United volvió a la acción en la MLS de Estados Unidos, enfrentando a San Diego, por el duelo correspondiente a la séptima jornada.

No obstante, más allá de toda la atención que acaparaba el juego; lo que más generaba expectativa era James Rodríguez, pues, tras varios días de recuperación total, se esperaba que pudiera estar incluso entre la lista de convocados.

No obstante, el entrenador Cameron Knowles nuevamente decidió no contar con el colombiano para el duelo de este sábado, ni siquiera considerando la posibilidad de tenerlo dentro del banco de suplentes, pensando en que el ‘10’ sea un revulsivo o alternativa durante los 90 minutos.