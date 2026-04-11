Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-3 Nacional

Este sábado 11 de abril, la Liga BetPlay I-2026 le dio desarrollo a la fecha de este fin de semana, en la que Independiente Medellín y Atlético Nacional fueron protagonistas en el fútbol colombiano.

No obstante, los primeros que salieron a la acción fueron Águilas Doradas y el Junior de Barranquilla, en un encuentro en el que ni las emociones, ni los goles faltaron; especialmente por parte del cuadro 'tiburón'.

Bryan Castrillón, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel fueron los autores del 0-3 final para los 'curramberos', que toman importante aire en la tabla de posiciones, pensando en clasificar a la fiesta de los ocho, en las finales de la Liga BetPlay I-2026.

Minutos después, Medellín y Nacional se pusieron cita en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la jornada 16. Y desde muy temprano ambos cumplieron con el espectáculo.



A los tres minutos, Daniel Cataño aprovechó un rebote frente al arco, tras un error en salida de William Tesillo, que terminó en el 1-0 a favor del 'poderoso'.

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No obstante, Nacional le metió acelerador y, con Andrés Sarmiento a los siete minutos y Juan Manuel Rengifo a los diez; el cuadro 'verdolaga' sentenció el 1-2 en menos de 240 segundos.

Sin embargo, un remate de Daniel Londoño a los 26 de juego significó el empate, también con la complicidad de David Ospina al momento de retener la pelota.

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Ya en el complemento, el encuentro fue más de estudio y análisis táctico, por lo que no se hicieron el mismo daño del primer tiempo. Sin embargo, un centro del 'Chicho' Arango en el último suspiro del juego, terminó en festejo, luego de que la pelota se desviara en el camino, en José Ortiz, para sentenciar el 2-3 final del partido a favor de Nacional.



Programación de partidos de la Liga BetPlay I-2026:

Pereira 0-0 Once Caldas

Pasto 1-0 Tolima

Águilas Doradas 0-3 Junior de Barranquilla

Independiente Medellín 2-3 Atlético Nacional

Millonarios vs. Santa Fe

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Jornada: fecha 16.

Cali vs. Llaneros

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Jornada: fecha 9.

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Departamental Américo Montanini.

Jornada: fecha 16.

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Internacional de Bogotá vs. Alianza

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Jornada: fecha 16.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-2 Nacional: