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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-3 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-3 Nacional

Con una afortunada jugada en el último suspiro, los 'verdolagas' encontraron el gol de la victoria em el clásico paisa, para quedar más líderes que nunca en la Liga BetPlay I-2026.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Medellín vs. Nacional, por Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego en el duelo entre Medellín vs. Nacional, por Liga BetPlay I-2026.
Foto: X de Nacional.

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