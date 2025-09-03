Nacional, mal 81 minutos y revivió en el final; le igualó 2-2 a Quindío en Copa BetPlay

Atlético Nacional llegó este jueves al estadio Centenario con una ventaja de 4-0 contra el Quindío, algo que hizo que el técnico Javier Gandolfi y sus dirigidos no tuvieran su mejor noche y empataron 2-2 en la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025, pero de igual manera consiguiendo el paso a la siguiente fase con el 6-2 global en el resultado.

Los goles del equipo de Armenia fueron de Brandon Caicedo, quien se fue de doblete. Mientras tanto para los 'verdolagas' anotó también por duplicado Andrés Sarmiento, en el tramo final del encuentro.

El Quindío salió con ímpetu con el objetivo de empezar a descontar la gran ventaja desde el arranque del encuentro y lo consiguió con un tempranero gol al minuto 12, luego de una buena jugada colectiva que Caicedo definió de buena manera dentro del área.

Pero solamente hasta el 73' llegó un nuevo gol de los locales, nuevamente de la mano de Brandon Caicedo, quien de cabeza le ganó a Juan José Arias y marcó el 2-0, pero aún estaban lejos de lograr igualar la serie.

Y en los cambios de Javier Gandolfi se terminó definiendo esta llave de octavos de final, con Andrés Sarmiento consolidándose como la figura con un doblete viniendo desde el banquillo de suplentes. Primero estando atento al minuto 82 de un remate en el palo y luego definiendo con el arco de frente, y luego, al 90+1, anotando un golazo de fuera del área.

Con eso Nacional reaccionó en los minutos finales de un partido que iba perdiendo, rescató un empate 2-2 y seguirá a cuartos de final de la Copa BetPlay 2025, torneo del que es el actual campeón.

En otro partido disputado en la noche de miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 el Independiente Medellín venció 2-1 a Fortaleza, con goles de Léider Berrío y Francisco Fydriszewski. Para los bogotanos descontó Santiago Cuero. Con eso el DIM pasó a cuartos de final.



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional en Liga Betplay II 2025?

Tras la mala presentación en Armenia frente a Quindío; Nacional ahora deberá pasar la página y pensar en el clásico del próximo domingo frente a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot. El compromiso entre los grandes de Antioquia será a las 6 y 20 de la tarde.



Ficha técnica de Quindío vs Nacional, por Copa BetPlay 2025:

Alineaciones:

Quindío: Sergio Pabon; Junior Urresti, Hermen Landazuri Luis Moran, Andrés Álvarez; Armando Preciado, Santiago Roa, Wilmar Arango; Ronald Angulo, Juan Chala y Brandon Caicedo.

DT: Harold Rivera (Colombia)

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Juan José Arias, Caicedo, Joan Castro, Andrés Salazar; Landázuri, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Billy Arce, Andrés Sarmiento, Facundo Batista.

DT: Javier Gandolfi (Argentina)

Estadio: Centenario (Armenia)

Árbitro: Sebastián Toro

Gol: doblete de Brandon Caicedo (minuto 12 y 73) y Andrés Sarmiento (81')