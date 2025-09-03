Publicidad

Nacional, mal 81 minutos y revivió en el final; le igualó 2-2 a Quindío en Copa BetPlay

Nacional solamente pudo despertar en Armenia en el cierre del compromiso y justo cuando iba abajo en el marcador. Terminó con 10 ante la expulsión de Marlos Moreno.