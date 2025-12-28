Luis Muriel no bromea y deja responsabilidad al Junior de Barranquilla; “yo ya me hice cargo”

Junior de Barranquilla sigue de celebración luego de conseguir la estrella 11 en su historia en el fútbol colombiano, tras vencer en la final al Deportes Tolima. Pero en las huestes de los 'tiburones' de inmediato se pusieron en la tarea de reforzar la plantilla para buscar defender el título de Liga BetPlay, pero de paso tener una nómina competitiva para la Copa Libertadores. Ahí es donde apareció rápidamente el nombre de Luis Muriel, quien además es hinchas del equipo rojiblanco.

Y aunque ya se han confirmado las negociaciones y la voluntad entre las partes involucradas (el jugador, el club colombiano y el Orlando City), no será un fichaje sencillo por el alto salario que tiene el nacido en Santo Tomás en el cuadro de la MLS, algo que el cuadro de la ciudad de Florida busca que asuman en su gran mayoría desde nuestro país.



Luis Muriel da pistas sobre fichaje por Junior de Barranquilla

Pero en medio de las charlas entre los dos clubes para buscar la transferencia del experimentado delantero colombiano, el propio futbolista salió en una transmisión en vivo de Teófilo Gutiérrez, y dio algunas luces sobre lo que viene siendo este proceso para lograr llegar al fútbol de nuestro país.

"Contado me han que te vas a poner la del tiburón. Vamos a ver qué dice la gente, qué prometes tú si llegas, tienes que hacerte cargo", fueron las palabras de 'Teo' en el live hecho en Instagram, donde apareció inesperadamente con Luis Muriel, quien por estos días disfruta de sus vacaciones.

Pero la respuesta del Muriel Fruto es lo que más se ha viralizado en redes sociales que de paso hizo crecer la esperanza en que pueda ponerse la camiseta del Junior de Barranquilla, equipo del que es hincha y que siempre que tiene la oportunidad va a apoyar al Metropolitano o entrena en sus días libres en la sede del club rojiblanco. "Vamos a ver, yo me hice cargo, la gente sabe, la pelotica está del otro lado. Estoy esperando en punticas de pie", afirmó el atlanticense, dejando saber que él está dispuesto a ceder para que se pueda dar el fichaje.



Teo: “Contado me han… que te vas a poner la del tiburón”



Muriel: “Ya yo me hice cargo, la pelotita está del otro lado” pic.twitter.com/VFCgJMmHom — Cuid Sports (@cuidsports) December 28, 2025

Publicidad

Cabe recordar que el experimentado delantero de 34 años solamente ha jugado en Colombia con el Deportivo Cali, que fue donde se formó, debutó como profesional y después de eso dio el salto a Europa, donde militó en clubes de Italia y España. Desde 2024 arribó a la MLS para jugar con el Orlando City.