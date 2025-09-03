América hizo respetar su casa y, tras vencer 2-0 a Bucaramanga, avanzó a 'cuartos' de Copa

Este miércoles 3 de septiembre, América ganó en condición de local por 2-0 contra el Atlético Bucaramanga, que, a pesar de que llegó con la ventaja mínima de 1-0 por lo hecho en el duelo de ida; terminó viéndose superado en el estadio Pascual Guerrero por los 'escarlatas'.

Los dos goles del cuadro americano los anotaron José García (autogol) y Andrés Mosquera Guardia.

De esta manera, América selló su paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay; fase en la que ya están instalados Junior y Pereira.