Nacional no cesa en la búsqueda de refuerzos, pero surgen obstáculos en el camino

Después de un primer semestre de 2024 para el olvido, en Nacional están los directivos en la labor de entregarle nuevos refuerzos al cuerpo técnico que lidera Pablo Repetto y pensar en un futuro mejor para la Liga II del fútbol profesional colombiano. En medio de todo esto, han surgido de manera extraoficial varios nombres de futbolistas de experiencia y recorrido.

En ese aspecto, hay dos jugadores de nuestro país que están actuando en el exterior y que están sonando. El primero de ellos es el volante Jorman Campuzano y el segundo es el delantero Dairon Asprilla.

De Campuzano, por ejemplo, desde territorio argentino se informó este jueves que viene entrenando separado de la nómina de profesionales del Boca Juniors. Y es que lo que faltaría es un acuerdo entre Nacional y sus pares de los 'xeneizes' para sellar dicha contratación. Con el mediocampista ya todo estaría arreglado.

Jorman Campuzano tiene contrato con Boca Juniors hasta 2025. Foto: Getty Images.

Publicidad

Mientras tanto en el caso de Asprilla, el que se pronunció en rueda de prensa sobre la opción de que salga de la plantilla de Portland Timbers, de la MLS, fue su técnico Phil Neville.

"Dairon es muy crucial para nosotros. Ha estado aquí durante ocho años. Es una leyenda en este club. En esta situación, la ventana de transferencias está cerrada, así que es imposible hacerlo. Dairon Asprilla quiere jugar, pero ha tenido muchos minutos este año conmigo. Es importante para la plantilla. Es posible que juegue el sábado en el once titular. Dairon debe concentrarse en este momento. Por eso, la ventana está cerrada. No podemos tener una salida en este momento. Para mí, estas noticias no son importantes", dijo con claridad Neville.

Dairon Asprilla celebra uno de sus goles con el Portland Timbers. @TimbersFC

Publicidad

Hasta la fecha solamente se ha presentado de manera oficial la contratación de Edwin Cardona, quien es un viejo conocido de la casa verde y que viene procedente de América de Cali. Cabe señalar que dentro de los nombres ilustres que se viene manejando es el del arquero David Ospina, quien ya habría finiquitado su contrato con Al Nassr, de Arabia Saudita, y que se encuentra libre, a la espera de las propuestas.