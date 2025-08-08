Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Nacional 3-0 Alianza FC

La sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025 continuó este viernes 8 de agosto con el partido entre Atlético Nacional y Alianza FC, en el estadio Polideportivo Sur, en Envigado. Pese a no poder jugar en el Atanasio Girardot de Medellín por la Feria de las Flores, los 'verdolagas' le ganaron 3-0 a los 'vallenatos'.

Javier Gandolfi se la jugó con una nómina alterna que le dio frutos y que mostró cosas interesantes sobre todo con los nuevos refuerzos. Juan Bauzá hizo gol y dio asistencia, mientras que Facundo Batista anotó. La cereza del pastel la puso sobre el final Andrés Sarmiento.

Con este resultado, Nacional de momento se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Nacional 3-0 Alianza FC