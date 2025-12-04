El tenis amateur en Colombia da un salto histórico con un nuevo torneo revolucionario

El tenis aficionado en Colombia está a punto de vivir un impulso sin precedentes con el lanzamiento del ASICS TOUR, un nuevo circuito amateur diseñado para elevar el nivel competitivo y enriquecer la experiencia de los jugadores. La iniciativa comenzará en Bogotá y municipios cercanos, con miras a expandirse a varias ciudades del país en 2026. Se trata de una propuesta que combina estándares profesionales de organización con un espíritu cercano y accesible, enfocada en potenciar el tenis recreativo, formativo y competitivo.

“Llevar el tenis a ese público que todos los días se levanta con ganas de tomar una raqueta y jugar es fundamental. Son muchos los apasionados que buscan espacios para competir y piden a gritos una marca que les brinde esa oportunidad de crecer en este deporte. En ASICS estamos felices de hacerlo posible y de sumar a una gran comunidad de tenistas aficionados. Queremos llevar el ASICS TOUR a ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, entre otras, donde este tipo de iniciativas son muy esperadas”, aseguró Mayra Moreno, líder de Marketing de ASICS.

Torneo tenis aficionado se toma Colombia ASICS

El evento inaugural del ASICS TOUR se disputará durante el puente festivo del 6, 7 y 8 de diciembre, en las canchas de polvo de ladrillo del Carmel Club, al norte de Bogotá. Las competencias estarán abiertas para jugadores de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría mixtas, además de la quinta femenina.



Con un planteamiento innovador y una estructura respaldada por una marca referente en el deporte, el ASICS TOUR apunta a convertirse en el circuito amateur que transformará el tenis en Colombia. Lo que inicia como un proyecto piloto promete evolucionar hacia un movimiento nacional que motive a los jugadores a mejorar dentro y fuera de la cancha.

La organización está a cargo de Match Tenis e Iflex, entidades dedicadas al fortalecimiento del tenis en el país. Match Tenis, con más de una década de trayectoria, es el principal medio especializado en este deporte en Colombia; mientras que Iflex lidera la realización y promoción de la Copa Colsanitas, el torneo profesional más importante del país.