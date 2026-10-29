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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay

Nacional vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay

El Atanasio Girardot vibrará este jueves con el partidazo entre Nacional y Santa Fe, pendiente de la fecha cinco de la Liga BetPlay II-2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Nacional y Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay II-2026.
Nacional y Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay II-2026.
Fotos: Colprensa

Este jueves, el estadio Atanasio Girardot vibrará con el gran duelo entre Atlético Nacional y Santa Fe, compromiso pendiente por la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Se prevé un partido lleno de emociones entre 'verdolagas' y 'leones', debido a que ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Por el lado del verde paisa miran a todos desde arriba. Los dirigidos por Lucas González son líderes parciales del campeonato con 32 puntos, por lo que el objetivo contra los rojos de la capital son los tres enteros que les permitan mantenerse en su privilegiada posición. Para este encuentro, Edwin Cardona será baja por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí se espera la presencia de James Rodríguez.

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Mientras que Santa Fe arriba a la capital de Antioquia con 28 unidades y en la cuarta casilla de la clasificación general. Por lo tanto, los de Pablo Repetto irán al Atanasio a dar un 'golpe sobre la mesa' para ubicarse en esos primeros lugares.

Atlético Nacional
Atlético Nacional
Colprensa

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Los convocados de Nacional:

  • Arqueros: Armani y Marquínez.
  • Defensores: Haydar, Tesillo, Reyes, Román, Casco y Velásquez.
  • Volantes: Rojas, Zapata, Campuzano, Marín, Ríos, Cabrera, Rengifo y James Rodríguez.
  • Delanteros: Rodríguez, Escorcia, Benítez y Sarmiento.

Los convocados de Santa Fe:

  • Arqueros: Weimar Asprilla, Juan Espitia.
  • Defensores: Emmanuel Olivera, Iván Scarpetta, Mateo Puerta, Victor Moreno, Jean Caicedo, Helibelton Palacios.
  • Volantes: Daniel Torres, Alexis Zapata, Jhojan Torres, Jader Obrian, Kilian Toscano, Luis Palacios, Omar Fernández Frasica, Maximiliano Lovera.
  • Delanteros: Hugo Rodallega, Franco Fagúndez, Cristhian Portocarrero, Emerson Rivaldo.
Santa Fe le ganó a Pereira en partido de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe le ganó a Pereira en partido de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Santa Fe

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Nacional vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay II-2026:

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  • Día: jueves 29 de octubre del 2026.
  • Jornada: quinta fecha de la Liga II.
  • Hora: 8:30 de la noche.
  • Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).
  • Árbitro:
  • Transmisión por TV: Win
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto, las jugadas virales, golazos, polémicas y más de los protagonistas en cancha. Igualmente, la crónica, la tabla de posiciones luego del compromiso y las respectivas reacciones para que se agende y no se pierda nada.

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